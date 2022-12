Rétrospective: l’année cinéma 2022 en chiffres

Sortons les graphiques et les calculatrices afin de replonger dans une année cinéma riche en événements...

10 ans

Le 27 mars dernier, en pleine cérémonie des Oscars, Will Smith se lève soudainement et va gifler Chris Rock, présentateur de la soirée, sur la scène du Kodak Theater. La vidéo non censurée est immédiatement relayée sur les réseaux sociaux et devient virale, engrangeant plus de 59 millions de vues en 24 heures pour un total 103 millions de visionnements au total.

Le lendemain, Will Smith diffuse un message d’excuses via Instagram et Facebook. Puis, le 1er avril, il démissionne de l’Académie des Oscars. Cette dernière lui interdit alors d’assister aux événements qu’elle organise pendant 10 ans.

L’acteur est d’ailleurs la deuxième personnalité la plus cherchée sur Google à travers le monde en 2022, entre Johnny Depp et Amber Heard. Chris Rock est, lui, en cinquième place.

Ironiquement, la cérémonie des Oscars n’a été regardée que par 16,6 millions de spectateurs, le deuxième pire score de son histoire... mais néanmoins en hausse de 58 % par rapport à l’édition précédente. En revanche, sur les réseaux sociaux, la soirée de remise de prix a totalisé 22,7 millions d’interactions, devenant ainsi les Oscars les plus commentés en ligne.

100 millions $US

C’est la somme approximative touchée par Tom Cruise pour «Top Gun: Maverick». L’acteur et producteur n’a été payé que 13 millions $US en salaire, mais son intéressement au box-office lui a fait gagner environ 90 millions $US.

En deuxième place arrive Will Smith, payé 35 millions $US pour «Emancipation», diffusé par AppleTV+. On trouve ensuite Leonardo DiCaprio pour «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese et Brad Pitt pour un long métrage de course automobile sans titre pour l’instant à 30 millions $US.

Puis vient Dwayne Johnson qui a touché pas moins de 22,5 millions $US pour son «Black Adam». La première femme de ce top? Margot Robbie et ses 12,5 millions $US touchés pour son rôle dans le «Barbie» de Greta Gerwig... à égalité avec Ryan Gosling, l’autre vedette du film. Autre exemple de parité, les salaires de Matt Damon, Emily Blunt et Robert Downey Jr., qui ont touché 4 millions $US chacun pour leurs rôles dans le «Oppenheimer» de Christopher Nolan, en salle l’an prochain.

1,3 million $

Au moment d’écrire ces lignes, la comédie romantique de chez nous «23 décembre» avait largement dépassé le million de dollars de recettes au box-office. Scénarisé par India Desjardins, le film choral suit la journée mouvementée en pleine tempête de neige de personnages à deux jours de Noël. Guylaine Tremblay, Michel Barrette, Virginie Fortin, Bianca Gervais et Stéphane Rousseau figurent parmi la distribution.

Pas de chiffre, mais une histoire drôle...

Nous sommes en novembre, un utilisateur du réseau Tumblr ressort de ses archives une photo vieille de deux ans. Le sujet? «Goncharov», obscur film de 1973 sur la mafia de Naples et réalisé par... Martin Scorsese. En vedette, Robert De Niro, Al Pacino, John Cazale, Gene Hackman, Cybill Shepherd et Harvey Keitel.

Rapidement, on voit apparaître une affiche, une jaquette de DVD, un synopsis... et une entrée Wikipédia. En quelques heures, «Goncharov» devient le sujet principal du réseau et Scorsese le deuxième. Mais voilà, ce film n’existe pas, de petits plaisantins se sont amusés à le créer de toutes pièces.

190 minutes

«Avatar: la voie de l'eau» est la superproduction américaine la plus longue de l’année. Les quatre autres sont:

«Babylone»: 188 minutes

«Le Batman»: 176 minutes

«Blonde»: 166 minutes

«Black Panther: longue vie au Wakanda»: 161 minutes

17 nominations

L’empire Disney, qui compte désormais les studios 20th Century, a été nommé à 17 reprises aux Golden Globes qui se dérouleront le 10 janvier prochain. Universal arrive en seconde place avec 11 nominations, les studios A24 en ont récolté 10 et Netflix, neuf.

8 minutes

C’est la durée de l’ovation reçue, au Festival de Cannes, par «Triangle of Sadness» («Sans filtre»), récipiendaire de la Palme d’or 2022.

Le box-office mondial en dollars américains... avant le nouveau «Avatar»

«Top Gun: Maverick»: 1,48 milliard $US

«Monde jurassique: la domination»: 1 milliard $US

«Docteur Strange dans le multivers de la folie»: 955,77 millions $US

«Les minions 2: il était une fois Gru»: 939,43 millions $US

«Black Panther: longue vie au Wakanda»: 787,13 millions $US

200 millions $US

Au chapitre de leurs films d’animation, les studios Disney ont eu une bien mauvaise année. «Lightyear», des studios Pixar, qui aurait dû rameuter les familles dans les salles obscures en juin dernier n’a pas eu le succès escompté. Produit pour la somme de 200 millions $US, sans compter le budget de promotion, le film n’a rapporté que 226,4 millions $US à travers le monde. Autre flop retentissant, «Avalonia: un monde étrange», sorti pour la fin de semaine de l’Action de grâce américaine. Le film, qui a coûté environ 180 millions $US n’a rapporté que... 60,6 millions $US en salle. La grande coupable? La stratégie de Disney de sortir ses titres familiaux sur Disney+ pendant la pandémie.