Vœux du Nouvel An: économie, électrification et contrôle des armes au menu pour Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau s’est engagé, dans ses vœux du Nouvel An, à consacrer ses énergies pour l’année à venir au maintien de l’économie et à la transition verte, alors que le spectre d’une récession plane sur le pays pour 2023.

«Au cours de la nouvelle année, le gouvernement du Canada continuera de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens», a promis M. Trudeau dans son allocution de fin d’année.

Il reste encore quelques heures, mais je tiens à le dire maintenant : bonne année! Je vous souhaite santé et bonheur pour l’année à venir. Continuons de progresser ensemble et faisons de cette année la meilleure pour notre pays. https://t.co/oDwd3zzkpp — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 31, 2022

Le premier ministre, qui a multiplié les annonces en matière d’électrification des transports dans des usines automobiles en Ontario au cours de la dernière année, s’est aussi engagé à continuer «d’attirer des investissements sans précédent dans notre chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques – de l’étape de l’extraction des minéraux critiques à celle de la fabrication des véhicules».

En outre, M. Trudeau s’est engagé à aller de l’avant avec son projet de loi visant à bannir certaines armes à feu. La loi s’est attiré les foudres de certains groupes et communautés autochtones, une partie des armes ciblées étant prisées par les chasseurs.

Unité

Revenant sur la dernière année écoulée, le premier ministre a reconnu que les Canadiens ont fait face à plusieurs moments difficiles, mais estiment qu’ils ont su être là les uns pour les autres.

«Nous sommes allés chercher une dose de rappel pour nous protéger et pour protéger nos proches. Nous avons uni nos efforts pour venir en aide aux Canadiens de l’Atlantique à la suite de l’ouragan Fiona. Nous avons également soutenu la population ukrainienne, qui défend courageusement son pays, et nous continuerons de le faire», a évoqué M. Trudeau.

«Nous avons de nombreuses raisons d’être reconnaissants pour l’année qui s’achève. En effet, nous avons recommencé à faire ce que nous aimons, comme nous réunir avec nos amis et notre famille. De plus, nous avons connu l’une des relances économiques les plus fortes du G7, et le nombre d’emplois créés a surpassé le nombre d’emplois perdus en raison de la pandémie», a ajouté le premier ministre.