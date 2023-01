15 Airbnb avec piscine à louer dans le sud de la Floride

La Floride est assurément l’une des destinations favorites des Québécois. Que vous y alliez pour visiter vos snowbirds préférés ou vous évader en famille, en couple ou entre amis, vous y trouverez des tonnes de plages et d’activités.

C’est particulièrement vrai dans le sud-est de l’État, entre West Palm Beach, Fort Lauderdale et Miami, où les plages dorées sont très tentantes.

Voici une petite liste de villas et condos avec piscine, dénichés sur Airbnb, où poser vos valises lors de votre prochain voyage!

15 logements Airbnb avec piscine à louer dans le sud-est de la Floride :

MIAMI & environs

Situé dans la localité de Surfside, au nord de Miami Beach, ce condo fait partie d’un complexe hôtelier avec piscine chauffée et spa, et il se trouve tout près de la plage. L’unité comprend cuisine, salle de bain, chambre et petit salon, ainsi qu’un balcon où faire le plein de soleil.

Jusqu’à 4 personnes / 1 chambre

À partir de 313 $ par nuit, plus les frais

Cette maison, surnommée Mimo Bungalow, compte trois chambres et deux salles de bain, de même qu’une belle cour avec piscine, terrasse et végétation luxuriante. Vous pourrez y cueillir vos propres fruits tropicaux, assurent les hôtes! À cinq minutes de voiture de la plage et 10 de l’aéroport.

Jusqu’à 6 personnes / 3 chambres

À partir de 807 $ par nuit, plus les frais

Un appartement simple et tout équipé, qui récolte d’excellents commentaires. Dino’s Place est loin de la plage, au cœur de la ville, dans un quartier sûr et tranquille. Gros plus: les voyageurs ont accès à une grande cour «tropicale» avec piscine, jacuzzi, étang et terrasse.

Jusqu’à 4 voyageurs / 1 chambre

À partir de 201 $ par nuit, plus les frais

Cette charmante maisonnette au nord de Miami est située au milieu d’un jardin luxuriant avec piscine partagée et jolie terrasse tiki. Le logement n’a pas de cuisine complète, mais vous y trouverez frigo, micro-ondes, cafetière et ustensile, en plus de toutes les autres commodités (literie, wi-fi, stationnement gratuit, etc.). Un endroit de rêve selon de nombreux commentaires Airbnb.

Jusqu’à 2 voyageurs / 1 chambre

À partir de 913 $ par personne, plus les frais

Décrit comme spacieux et luxueux, ce condo se trouve tout près de l’action de South Beach, dans un quartier paisible. Les hôtes précisent que ce n’est pas (du tout) un endroit où aller faire la fête. À quelques pas de la plage, le logement est tout équipé et plusieurs voyageurs mentionnent qu’il est parfait pour le télétravail. ATTENTION, toutefois, petite exception de cette liste: il n’y a pas de piscine sur place, mais plutôt à quelques coins de rue dans un parc public, le Flamingo Park.

Jusqu’à 3 personnes / 1 chambre

À partir de 133 $ par nuit, plus les frais

FORT LAUDERDALE & environs

Cette maison de style côtier à quelques minutes de la plage peut accueillir huit personnes, au cœur de Fort Lauderdale. Vous y profiterez d’une cuisine de chef, d’une table de billard, de quatre chambres, trois salles de bain et une salle d'eau, en plus d’une piscine privée.

8 personnes / 4 chambres

À partir de 679 $ par nuit, pour un séjour en décembre 2022 (3 nuits minimum)

Cette maison récemment rénovée, qui compte deux chambres et deux salles de bain, est décrite comme une véritable oasis tropicale, avec une piscine privée et une cour remplie de palmiers. Elle se trouve dans la ville de Wilton Manors, «village gai» de la région, tout près du centre de Fort Lauderdale.

Jusqu' à 4 personnes / 2 chambres

À partir de 370 $ par nuit, plus les frais

Le Hideaway est une maison pleine de charme, avec boiseries d’origine, planchers de bois franc et déco inspirée du bord de mer, vous attend dans le quartier Victoria Park. Au milieu de la végétation tropicale, sa cour magnifique comprend une piscine chauffée, un jacuzzi, un barbecue et de nombreux espaces où flâner.

Jusqu'à 4 personnes / 2 chambres

À partir de 636 $ par nuit, plus les frais

Surnommée le «Little Inn with a Big ❤️» sur Airbnb, le Sea Spray Inn propose de petits appartements rénovés et tout équipés à Lauderdale-by-the-Sea, une «beach town» près de Fort Lauderdale. Ils sont répartis dans deux bâtiments, dont l’un qui donne directement sur la piscine chauffée commune. Vous serez à quelques pas de la plage.

Jusqu'à 4 personnes / 1 chambre

À partir de 222 $ CAD par nuit, plus les frais

Ce logement au décor moderne et tout blanc sur trouve sur le bord du canal Intracoastal à Pompano, une ville située au nord de Fort Lauderdale. Les invités profitent d’un espace extérieur partagé qui comprend piscine chauffée, patio, bbq et accès aux quais. Le tout, à un coin de rue de la plage.

Jusqu’à 4 personnes / 1 chambre

À partir de 267 $ par nuit, plus les frais

Cette petite maison avec piscine se trouve à Hollywood Beach, au sud de Fort Lauderdale, a été rénovée et redécorée récemment pour mieux accueillir les voyageurs. Elle se trouve à 3 minutes de voiture du centre-ville et 8 minutes de la plage, selon les hôtes. Tout équipée, idéale pour les familles.

Jusqu’à 6 personnes / 3 chambres

À partir de 319$ par nuit, plus les frais

WEST PALM BEACH & sa région

Cette maison, tout équipée et décrite comme parfaite pour le télétravail, fait partie d’un petit domaine regroupant quatre villas historiques de style Key West qui se nomme Bliss Pool Villas. Vous y partagerez une piscine chauffée et une belle cour luxuriante. La ville se situe à proximité des restaurants et services de Lake Worth.

Jusqu’à 4 personnes / 1 chambre

À partir de 227$ par nuit, plus les frais

Tout équipée, cette petite propriété historique vous offre un bel espace intérieur rénové, mais aussi une cour invitante avec une piscine, une végétation typiquement floridienne et même une petite cascade! Le Airbnb est à 1 mile (1,6 km) de la dynamique Atlantic Avenue et aussi de la plage.

Jusqu’à 6 personnes / 2 chambres

À partir de 291$ par nuit, plus les frais

Voici un condo luxueux avec une vue plongeante sur l’une des plus belles plages des environs de West Palm Beach. Il fait partie d’un développement résidentiel haut de gamme, le Ritz-Carlton Residence, et propose donc une foule de services et d’aires communes: deux piscines, un restaurant, deux cinémas, des tables de billard, deux gyms et un service de concierge.

Jusqu’à 6 personnes / 3 chambres

À partir de 491$ par nuit, plus les frais

Cette petite maison avec piscine privée chauffée à l’eau salée se trouve près de tous les points d’intérêt de West Palm Beach, dans un quartier tranquille et résidentiel. Les voyageurs y ayant séjourné en vantent la propreté et l’emplacement, ainsi que le côté paisible. Tentés?

Jusqu’à 6 personnes / 3 chambres

À partir de 496$, plus les frais

Vous allez encore plus au sud, dans les Keys? Par ici pour faire vos recherches.