7 trucs pour se débarrasser d’une gueule de bois rapidement

Maux de tête, nausée, fatigue : la veille du jour de l’An, aussi plaisante soit-elle, peut apporter son lot de conséquences. Voyez nos astuces pour se débarrasser rapidement d'une gueule de bois.

1. S’hydrater

Dans ses recherches, le Dr Robert Swift soutient que l’hydratation est une étape importante pour se rétablir rapidement.

Lorsque vous consommez de l’alcool, vous avez tendance à aller à la salle de bain plus souvent. Si vous avez la diarrhée, une importante transpiration ou des vomissements, vous êtes probablement encore plus déshydratés, explique le Dr Swift. De bonnes gorgées d’eau peuvent donc vous aider à vous sentir mieux.

2. Boire un verre (d’alcool)

Eh oui, vous avez bien lu. Certains croient que de boire une consommation alcoolisée lorsque vous avez la gueule de bois pourrait vous aider.

D’après plusieurs études, les gens qui ressentent des symptômes occasionnels de sevrage après une soirée trop arrosée pourraient tirer profit d’un breuvage alcoolisé le lendemain.

Le Dr Swift maintient toutefois que cette solution n’est pas à préconiser puisqu’elle encouragerait le risque d’un cycle nocif pour la santé.

3. Consommer des glucides

Boire de l’alcool peut réduire le niveau de sucre dans le sang. Les maux de tête et la fatigue peuvent donc être un symptôme du cerveau qui travaille sans carburant. D’ailleurs, les gens oublient souvent de manger lorsqu’ils consomment de l’alcool, déclinant encore plus le niveau de sucre. Une rôtie et un jus sont de bons éléments pour ramener le tout à la normale, écrit la publication de l’Université Harvard.

4. Éviter les boissons alcoolisées foncées

Des études ont montré que les liqueurs claires, comme la vodka et le gin, provoquent moins la gueule de bois que les liqueurs foncées, comme le whisky, le vin rouge ou la téquila. Les boissons foncées contiennent des éléments chimiques parfois plus «toxiques» comme le méthanol, souvent à l’origine de vos durs lendemains matins.

5. Prendre des analgésiques

Si vous ne vous sentez pas bien, munissez-vous d’un analgésique, mais ne prenez pas de Tylénol.

Les aspirines, ibuprofènes (Motrin) et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aider avec les migraines et autres maux physiques. Ils peuvent toutefois causer une irritation au niveau de la digestion, probablement déjà perturbée par la consommation d’alcool.

Les acétaminophènes (Tylenol) peuvent à l’inverse accentuer les effets néfastes du médicament sur votre corps si de l’alcool se trouve encore dans votre système.

6. Boire du café ou du thé

La caféine n’a peut-être pas de bienfaits contre la gueule de bois, mais elle peut certainement aider avec les étourdissements !

7. Se procurer de la vitamine B et du Zinc

Une étude publiée dans le Journal of Clinical Medecine soutient que les gens qui avaient mangé des aliments forts en zinc et en vitamine B avaient des symptômes moins importants après avoir trop bu.