Changements climatiques: la fonte de la neige menace les cultures

La neige, excellent répulsif naturel, est essentielle pour protéger les sols durant l’hiver, seulement, les redoux que l’on connaît contribuent à la fonte de celle-ci et nuisent aux cultures.

La neige permet de réduire l’utilisation de pesticides

La neige isole, mais surtout, protège les plants. «C’est ça qui tue les insectes nuisibles et les maladies nuisibles», dit un agriculteur en entrevue à TVA Nouvelles.

«Au Québec, on est dans un “sweet spot”, où on consomme moins de pesticides qu’aux États-Unis parce que leur climat est beaucoup plus chaud», explique-t-il.

Il ajoute que le gouvernement investit dans les cultures d’automne puisqu’elles aussi «vont protéger le sol et empêcher l’érosion. Ça retient les nutriments au sol, ça garde aussi la vie en opération dans le sol».

La fonte de la neige, quant à elle, entraîne une accumulation d’eau alarmante.

«Quand ça se remet à geler, on se retrouve avec des plaques de glace, ce qui empêche la respiration du plant et qui va éventuellement l’étouffer», explique un agriculteur.

Les températures à la hausse constituent une menace pour certaines cultures telles que le blé d’automne, le seigle et tous les fourrages pour les vaches comme la luzerne et les foins de mai.

«Ce n’est pas la première fois qu’on a des redoux comme ça, en décembre ou en janvier. Dans un monde idéal, on aurait une couverture de neige», mais tout est encore possible, selon Jérémy Letellier, président de l’Union des producteurs agricoles de la Montérégie.

Ce sont plutôt les prochains mois qui seront déterminants pour l’avenir des cultures.

La clef du succès, c’est la préparation, d’après monsieur Letellier. Les agriculteurs n’ont d’autre choix que de s’adapter aux changements climatiques.

Certains le font en investissant davantage dans des systèmes de drainage, des plans de couverture et d’abris pour l’hiver.