La Caisse de dépôt nommée Fonds d’investissement de l’année

La Caisse de dépôt et placements du Québec (CDPQ) a été choisie comme étant le fonds d’investissement de l’année dans le monde par Global SWF, une firme qui suit et analyse les rendements d’environ 400 fonds publics d’un peu partout dans le monde.

«La CDPQ est devenue l’un des investisseurs mondiaux les plus considérables, actifs et sophistiqués au monde, a analysé SWF dans son rapport annuel. Dans les dix dernières années, le fond a constamment figuré parmi les dix meilleurs investisseurs et est aussi régulièrement vendeur, sachant identifier les bonnes opportunités pour monétiser ses avoirs domestiques et outremer.»

La firme a aussi vanté la position de la CDPQ en matière d’investissement durable. Rappelons que la Caisse s’est départie en 2022 de ses derniers actifs dans le secteur du pétrole.

«La décarbonisation fait maintenant partie de notre culture et de notre ADN et nous en faisons notre priorité. [...] Aujourd’hui, pour chacun de nos dollars, nous avons une intensité carbone 50 % moindre qu’il y a cinq ans», a commenté le président et chef de la direction de la CPDQ, Charles Émond, dans une entrevue relayé par Global SWF.

Plus largement, la firme s’est montrée impressionnée par les fonds de pension canadiens. Ainsi, la CDPQ s’est retrouvée au sommet de la grille de pointage de Global SWF en 2022 avec une note de 96 %, ex aequo avec trois autres fonds de pension publics, ainsi qu’avec quatre fonds souverains dans le monde.

Deux autres des entités à avoir obtenu 96 % sont le Régime de pensions du Canada et le fonds de pension de la Colombie-Britannique, peut-on constater dans le palmarès constitué après l’évaluation de 25 éléments des différents fonds en matière de gouvernance, de durabilité et de résilience.