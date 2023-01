La rivière traversant Saint-Raymond déborde en plein mois de janvier

La rivière Sainte-Anne, qui traverse Saint-Raymond, dans Portneuf, est sortie de son lit en plein mois de janvier en raison de la pluie reçue dans les dernières heures, combinées aux températures élevées.

Les autorités locales surveillent la situation de près, alors que des routes ont dû être fermées à la circulation.

«Ce qui se passe, c’est qu’à environ 5, 10 kilomètres, le couvert de glace s’est brisé et commence à descendre vers le centre-ville. Ici, on est à environ un kilomètre du centre-ville, ça s’est stabilisé ici [...]. On a déclenché l’alerte à tout le monde pour dire qu’il y avait danger d’inondation», souligne le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, en entrevue à LCN.

À l’heure actuelle, la situation se limite à quelques débordements le long de rangs.

«Présentement, il n’y a pas de bâtiments qui sont inondés. On a le rang qui est inondé», a-t-il expliqué.

Bien que la municipalité soit habituée aux inondations printanières, les crues en plein de mois janvier comportent leurs lots de défis.

«Au mois de janvier, on est dans les premières. On a plus vu ça avec les redoux du mois de décembre. À ce temps-ci du mois de janvier, c’est plutôt rare [...]. Nos effectifs sont placés à des endroits stratégiques», résume-t-il.

La Ville de Saint-Raymond venait à peine de se relever des conséquences causées par la tempête hivernale de la semaine dernière, alors que des clients d’Hydro-Québec avaient été privés de courant pendant une semaine.