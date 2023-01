Le compost humain maintenant légal dans cet État voisin du Québec

Composter son corps est dorénavant possible dans l’État de New York après que la gouverneure Kathy Hochul a autorisé la méthode d’enterrement, le 1er janvier.

Le compost humain, cette méthode d’enterrement plus écologique, est autorisé dans six États américains, tous dans des législations plus favorables au Parti démocrate.

Getty Images via AFP

Pour procéder à la méthode, les restes du corps doivent être livrés à une entreprise spécialisée dans la réduction des déchets organiques, a rapporté le New York Post.

Le cadavre est alors disposé dans un conteneur semi-ouvert contenant une litière remplie de copeaux de bois.

«À la fin du processus (six à huit semaines), un mètre cube entassé de terre riche en nutriments, soit environ 36 sacs de terre, est produit et peut ensuite être utilisé comme engrais», explique ABC News.

Avant l’adoption de la loi, la gouverneure Hochul a subi des pressions pour faire marche arrière. Des responsables catholiques contre la pratique se sont dits indignés par le compost humain.

«Le compostage est un procédé généralement utilisé pour les déchets ménagers ou agricoles, et n’offre pas le respect dû aux restes humains», avait souligné un porte-parole.

Rappelons que le compost humain n’est toujours pas permis au Québec, mais que la question fait l’objet d’études.