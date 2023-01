Les pharmaciens de l'Ontario peuvent maintenant diagnostiquer et traiter certains problèmes de santé

Les pharmaciens qui exercent en Ontario peuvent désormais diagnostiquer et traiter certaines affections courantes, une nouvelle mesure qui assure un meilleur accès aux soins de santé dans la province.

• À lire aussi: En pleine déferlante de COVID, la Chine réquisitionne des produits médicaux

• À lire aussi: Personnel de la santé sous pression aux urgences: «j’ai des mères qui ne verront pas leur enfant à Noël»

• À lire aussi: La pénurie de pilules abortives s'atténue, mais n’est pas complètement résolue

En présentant leur carte Santé dans une pharmacie, les Ontariens peuvent maintenant obtenir rapidement une ordonnance pour 13 affections courantes telles qu’une conjonctivite, une infection urinaire ou une entorse. Ce nouveau processus permet ainsi d’éviter une consultation chez le médecin, le tout gratuitement.

«Élargir la capacité des pharmaciens à prodiguer des soins représente une façon de plus de placer les gens au cœur du système de santé, en leur permettant d’accéder plus rapidement et de façon plus pratique aux soins de santé dans leur collectivité», a déclaré la ministre ontarienne de la Santé Sylvia Jones dans un communiqué publié mercredi.

Ce changement permettra également de réduire la pression sur les urgences et les cliniques en Ontario.

«Cela réduit la pression sur les hôpitaux, les services des urgences, les cliniques sans rendez-vous et les médecins de famille. Cela libère aussi du temps pour nos partenaires de la santé, permettant aux médecins, infirmières et autres fournisseurs de soins de se concentrer sur les cas plus complexes», a ainsi expliqué Justin Bates, président-directeur général de l’Ontario Pharmacists’ Association.



Voici la liste des affectations que les pharmaciens peuvent diagnostiquer et traiter :

- rhume des foins (rhinite allergique)

- muguet buccal (stomatite à Candida)

- conjonctivite à bacille de Weeks (conjonctivite; bactérienne, allergique et virale)

- dermatites (éruptions atopiques, eczéma, éruptions allergiques et dues à un contact)

- crampes menstruelles (dysménorrhée)

- reflux acide (reflux gastro-œsophagien pathologique (GERD)

- hémorroïdes

- feux sauvages (herpès labial)

- impétigo

- piqûres d’insectes et urticaire

- piqûres de tiques (prophylaxie post-exposition pour prévenir la maladie de Lyme)

- entorses et foulures (musculo-squelettiques)

- infections urinaires