Inondations en Californie: un mort dans son véhicule immergé

Après les inondations qui ont frappé la Californie, un homme a été retrouvé mort lundi dans son véhicule immergé.

Un avis de recherche avait été émis concernant une personne qui aurait été vue pour la dernière fois dimanche soir au volant de son véhicule dans le secteur de Sacramento.

«J’ai travaillé pour le Service Incendie pendant plus de 20 ans et c’est la plus importante inondation que j’ai vue dans ce secteur», confirme un pompier de Cosumnes.

Les équipes se sont rendu sur place lundi matin afin fouiller les environs.

«Considérant le mouvement rapide des eaux qui débordent sur les routes, c’est plutôt risqué pour notre personnel d’urgence et pour la population», dit-il.

Le Service Incendie de Cosumnes rapporte avoir trouvé le véhicule recherché, complètement immergé, dans lequel se trouvait un homme décédé.

Beaucoup d’autres personnes ont dû être secourues cette nuit.

Une d’entre elles raconte être sortie hier soir, alors qu’elle se rendait à Sacramento pour assister à un spectacle d’humour par la route 99 depuis Stockton.

Elle dit ne pas avoir réalisé le danger dans lequel elle était avant qu’il ne soit trop tard.

«Nous ne pouvions rien voir, dit-elle. Il y avait un camion devant nous et quand le camion est passé, deux autres voitures sont passées, puis j'étais la troisième voiture et au moment où je suis arrivé là où je pouvais voir, nous étions tombés dans la zone de la rivière et l'autoroute était sous l'eau.»

L’incident est survenu vers minuit et demi.

«Je ne croyais pas entamer la nouvelle année de cette façon», s’étonne-t-elle.

- D'apès les informations de CNN