Meurtre de 4 étudiants dans l’Idaho: 3 questions qui demeurent sans réponses

Plusieurs détails entourant la mort de quatre étudiants universitaires dans une résidence de l’Idaho, en novembre, sont toujours nébuleux, trois jours après l’arrestation d’un suspect.

Bryan Christopher Kohberger, 28 ans, a été arrêté le 30 décembre en Pennsylvanie.

Le document légal utilisé pour justifier l’obtention d’un mandat et l’arrestation de l’homme est toutefois sous scellé jusqu’à son retour dans l’Idaho, où il sera accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré.

Ce document, lorsqu’il sera rendu public, «nous en dira vraiment beaucoup», déclare l’analyste et avocat criminel Joey Jackson à CNN.

«Il nous en dira plus sur les causes probables du crime, pourquoi il a été arrêté et les raisons données pour le garder en détention et le poursuivre», explique-t-il à CNN.

1. La relation avec les victimes

Les autorités n’ont toujours pas confirmé publiquement si le suspect connaissait les victimes.

Ils ont confirmé que Bryan Christopher Kohberger vivait dans le secteur et qu’il est un étudiant au doctorat dans un programme de droit criminel de l’université de l’État de Washington.

Il étudiait au campus de Pullman, en Idaho, une ville située à 15 minutes de voiture de la ville de Moscow où ont été tués les quatre étudiants.

2. Le mobile du suspect

Les enquêteurs n’ont toujours pas fourni de détails concernant les raisons qui auraient poussé le suspect à poignarder les étudiants.

Le domaine d’étude de l’homme de 28 ans, le droit criminel et la criminologie est qualifié de «très intéressant» par un ancien spécialiste du profilage du FBI interrogé par CNN.

«Nous avons un autre cas où les contrevenants ont étudié dans un domaine qui les prépare plus ou moins à commettre un crime», affirme Mary Ellen O’Toole à CNN.

3. Sept semaines pour une arrestation

Il n’a pas non plus été révélé pourquoi il a fallu plus de six semaines après la découverte des corps pour procéder à une arrestation.

Les autorités n’ont pas confirmé aux médias à quel moment Bryan Christopher Kohberger a commencé à intéresser les policiers et pourquoi.

Le suspect était en visite chez ses parents en Pennsylvanie pour les Fêtes depuis environ le 17 décembre.

Une Hyundai Elantra blanche recherchée par les autorités relativement aux meurtres a été trouvée à la maison des parents de Bryan Christopher Kohberger, rapporte CNN.

Une source près du dossier a déclaré à CNN qu’une équipe de surveillance du FBI de Philadelphie suivait le suspect pendant quatre jours dans le secteur où il a été arrêté.