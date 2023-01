Premières Nations: l’aide aux enfants varie considérablement au pays

Les taux de refus de services et de soutien pour les enfants des Premières Nations n'ont pas été répartis de la même manière dans tout le pays, certaines régions étant soumises à des taux de refus beaucoup plus élevés, selon le «Globe and Mail».

Au cours des 15 dernières années, le gouvernement fédéral a pataugé dans la mise en œuvre du principe de Jordan visant à faire passer les besoins des enfants des Premières Nations avant les commodités bureaucratiques du gouvernement.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement a refusé un peu plus de 41 % des produits et services demandés en vertu du principe de Jordan au cours de l'exercice 2020-2021.

Au Yukon, son taux de refus était d'environ 13%, soit à peu près le même que le taux national cette année-là.

Le Manitoba n'en a rejeté que 2% et le Québec 6%.

Une demande peut être faite pour un seul enfant ou pour un groupe d'enfants, bien que la grande majorité soit destinée à des particuliers.

En 2020-2021, le gouvernement a refusé un peu plus de 70 % de toutes les demandes de groupe de la Colombie-Britannique, ainsi que près de 55 % de l'Alberta. Au Manitoba et au Québec, il n'a nié qu'environ 5%, selon les documents de Services aux Autochtones Canada.

Cette année-là, le gouvernement a reçu 52 demandes de ce genre de la Colombie-Britannique, comparativement à 455 de l'Alberta, 268 du Manitoba et 638 du Québec.

Les taux de refus en Alberta et en Colombie-Britannique ont également augmenté de 30 % cette année-là, selon près de 600 pages de documents gouvernementaux obtenus par le «Globe and Mail».

Le principe de Jordan est une obligation légale pour le gouvernement fédéral de veiller à ce que les enfants des Premières Nations reçoivent les services et le soutien dont ils ont besoin, sans délai, a rappelé le média. Le transport médical et l'éducation étaient les deux types de demandes les plus courants en 2020-2021, mais les demandes peuvent être très variées, allant des rampes pour fauteuils roulants et des aides à la mobilité, au tutorat et aux évaluations éducatives, aux couches et au lait maternisé.

Les preuves se sont accumulées, indiquant des retards et des lacunes dans les services offerts aux enfants des Premières Nations et à leurs familles; le sous-financement de ces services ; et le racisme systémique dans des domaines tels que les soins de santé.

Dans les réserves, le gouvernement fédéral finance certains services de soins de santé qui ailleurs sont couverts par les gouvernements provinciaux ou territoriaux, mais la division des compétences peut être floue, en particulier pour les membres des Premières Nations vivant hors réserve ou sans statut.