Une femme blessée par balle au volant de son véhicule

Une femme est dans un état critique après que sa voiture a été la cible de coups de feu venant d’un autre véhicule dimanche soir, dans Mont-Royal.

La tentative de meurtre a eu lieu vers 22 h 30 sur le chemin de la Côte-de-Liesse, près du chemin Lucerne, d’après Mariane Allaire Morin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le véhicule suspect a pris la fuite.

Pascal Girard/AGENCE QMI

La conductrice du deuxième véhicule, âgée de 30 ans, a été blessée au haut du corps et a été transportée en centre hospitalier dans état critique, mais a finalement été déclarée hors de danger.

L’un des deux passagers a pris la fuite avant l’arrivée des policiers et le second n’a pas été blessé.

La scène a été protégée et des enquêteurs du SPVM ont été dépêchés sur place, dont l’unité canine, pour déterminer les causes et circonstances de l’évènement.