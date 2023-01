Bouton d’ascenseur autodésinfectant: un nouvel allié dans la chasse aux virus

Un bouton d’ascenseur antimicrobien a été mis au point dans l’Est-du-Québec pour éviter la transmission des virus.

Ce bouton novateur utilise l’ultraviolet (UVC).

« La partie à courte longueur d’onde de l’UVC a cette particularité de pouvoir inactiver les virus et les bactéries en brisant la molécule d’ADN, les empêchant de se reproduire», a expliqué l’inventeur du concept, Raymond Boisvert, à TVA Nouvelles.

Après quelques années à jongler avec son idée, l’inventeur du produit s’est tourné vers le centre de recherche appliquée en optique photonique Optech de La Pocatière.

«L’optique photonique, on retrouve ça partout. C’est de la production de lumière, son transport ou de faire des détecteurs qui sont sensibles à la lumière: au bleu, au rouge et aussi à l’infrarouge et l’ultraviolet», indique le chargé de projet chez Optech, Martin Langlois.

Pour développer le concept, une équipe composée de différents spécialistes comme des ingénieurs et des physiciens a été nécessaire.

Le bouton antimicrobien appelé LIBU pour «life buton» est sphérique et seulement un quart de sa surface est exposé à la fois.

Après qu’un usager ait appuyé sur le bouton, celui-ci tourne pour envoyer la partie contaminée dans une chambre de désinfection à l’ultraviolet.

Le prototype du bouton a été mis à l’essai et les résultats sont concluants: l’innovation permet de détruire 99,99% des bactéries et virus.

Maintenant que la phase de prototypage du bouton d’ascenseur désinfectant est terminée, il devrait arriver en 2023 dans les hôpitaux, les RPA et les CHSLD du Québec.