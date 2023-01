«Ce qu'on a vu, c'est une mort subite chez un athlète»

Alors que le maraudeur des Bills de Buffalo, Damar Hamlin, repose toujours dans un état critique à l’hôpital, plusieurs s’interrogent sur les raisons de sa crise cardiaque.

Selon le cardiologue de l’Institut de cardiologie de Montréal, Lior Bibas, le joueur de 24 ans aurait subi un «commotio cordis».

«Ce qu’on a vu, c’est ce qu’on appelle une mort subite chez un athlète. C’est quelque chose qui arrive très rarement, mais qu’on voit malheureusement», a indiqué le médecin en entrevue à LCN.

«Le cœur, c’est comme une pompe avec un réseau électrique qui fonctionne de façon assez spectaculaire. Si on reçoit un coup, ça fait comme si on donne un choc en joules à la poitrine. Si ça arrive à un moment précis, ça peut, dans des circonstances très rares, causer un court-circuit et donc un arrêt cardiaque.»

Le Dr Bibas a poursuivi en expliquant que le personnel soignant devait par la suite tenter de comprendre d’où viendrait ce problème.

«Dans des cas comme ça, on cherche s’il y a une malformation congénitale qui n’a jamais été détectée, est-ce qu’il y a une cardiomyopathie, c’est-à-dire, est-ce qu’il y a un problème avec le muscle du cœur (chez des jeunes comme ça, c’est souvent génétique). Est-ce qu’il y a une arythmie maligne, un autre trouble d’électricité qui cause un arrêt cardiaque?», a-t-il détaillé.

«Ça peut arriver qu’on cherche toutes ces causes-là et qu’on ne trouve absolument rien. On fait une longue investigation contenue des circonstances de la maladie. Des fois, on ne trouve rien malheureusement.»

Interrogé à savoir si Hamlin pourra rejouer un jour, le Dr Bibas a précisé que cela dépendra des causes de sa crise cardiaque.

«Il y a des causes qui pourraient être une contre-indication absolue.»

Le médecin a rappelé l’importance de la réanimation qui a permis de transporter le joueur en vie à l’hôpital de Cincinnati où il a été plongé dans le coma, le temps pour les médecins de mener examens médicaux.