ChatGPT pourrait aider à détecter les premiers signes d'Alzheimer

Déjà capable de rédiger un contrat ou écrire des textes, le robot ChatGPT pourrait aider les médecins à détecter les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, selon une récente étude américaine.

Une étude de l'École de génie biomédical, des sciences et des systèmes de santé de l'Université Drexel, de Philadelphie, a révélé que le robot ChatGPT d'Open AI était précis à 80 % pour prédire les premiers signes de démence.

ChatGPT est un robot à qui on peut formuler des demandes avancées de résolutions de problèmes comme rédiger un contrat, écrire des textes variés, suggérer des idées de cadeaux ou encore générer des codes informatiques.

Les chercheurs à l'origine de l'étude affirment que, comme les troubles du langage affectent entre 60 et 80 % des patients atteints de démence, des programmes capables de détecter des «indices subtils», tels que des erreurs de grammaire et de prononciation, des hésitations et l'oubli du sens des mots, pourraient aider à déterminer si un le patient a besoin d'un examen complet.

Les chercheurs espèrent développer une application Web qui pourrait être utilisée comme outil de détection pour la maladie d'Alzheimer à domicile ou dans un cabinet médical.

Selon la Société Alzheimer du Canada, plus d'un demi-million de Canadiens vivent avec un trouble neurocognitif, notamment la maladie d'Alzheimer. D'ici 2050, ce chiffre devrait passer à plus d'1,7 million.