Damar Hamlin s’effondre sur le terrain: «C’est très épeurant» - Étienne Boulay

«Ça a l’air d’un jeu relativement anodin et là où ça devient épeurant, on voit Hamlin se relever et chuter et là les gens ont réalisé, ce n’est plus une blessure de football, ça va plus loin que ça», commente l’ancien joueur des Alouettes et des Jets de New York, Étienne Boulay.

Hier soir, en plein match contre les Bengals, Damar Hamlin, 24 ans, a été victime d’une crise cardiaque après avoir été plaqué par son adversaire.

«Je n’ai jamais vu des soigneurs réanimer un joueur sur le terrain. C’est le genre de situation qui va vraiment ébranler tout le monde», appuie Étienne Boulay.

«Son coeur a recommencé à battre sur le terrain et il a été transféré à l'UC Medical Center pour des examens et soins. Il est actuellement sous sédatifs et dans un état critique», ont fait savoir les Bills de Buffalo.

«Il a 24 ans, le kid, il est supposément en bonne santé, et il a dû être réanimé sur le terrain de football devant des coéquipiers, des adversaires et des partisans qui voulaient être divertis. À un moment donné, la game prend le bord et c’est la vie d’un humain qui compte», soutient Étienne Boulay.

«On s’imagine que dans le contexte actuel, il est entouré des meilleurs médecins et bénéficie des meilleurs soins. Mais c’est très épeurant», appuie l’ex-joueur de football québécois.

«C’est beau de voir que tout le monde s’unit et essaye de lui envoyer des ondes positives ainsi qu’à sa famille.»

*** Voyez l’intégrale de l’entrevue d’Étienne Boulay dans la vidéo ci-haut