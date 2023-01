Doit-on craindre le nouveau variant de COVID-19 le XBB.1.5?

Un nouveau sous-variant d’Omicron progresse très rapidement aux États-Unis et commencent à en inquiéter quelques-uns ici au Québec.

À la fin de l’année, le nouveau variant XBB.1.5 était devenu largement majoritaire. Aux États-Unis il représente plus de 40% des cas, selon les dernières estimations des autorités de la santé.

Il serait plus contagieux et plus dangereux.

«Il s’agit de la neuvième mutation du BA.2», explique Diane Lamarre. «C’est une fusion de deux variants BA.2 qui donne ce sou variant qui a une capacité rapide et soutenue d’échapper à nos anticorps.»

Mme Lamarre estime que la présence de ce variant s’élève à 75% dans le nord-est des États-Unis.

Le vaccin bivalent utile pour protéger contre le XBB.1.5?

« C’est certain qu’il apporte une protection», explique Mme Lamarre. «Ce qu’on a comme protection c’est surtout contre les hospitalisations et la gravité de l’infection, mais sur la transmission, ce virus se propage quand même bien malgré la vaccination.»

Cette propagation rapide fait craindre une nouvelle vague de COVID-19 chez nos voisins du sud, notamment avec la multiplication des contacts pendant le temps des Fêtes.

Depuis l’arrivée d’Omicron, la quantité de gens infectés augmente sans cesse et le taux d’occupation dans les hôpitaux demeure élevé.

«Les gens en décèdent un peu moins, mais il faut tout de même s’assurer que nous sommes à date dans notre vaccination», rappelle Mme Lamarre.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un nouveau variant, Mme Lamarre explique que les recommandations restent les mêmes.