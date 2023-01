«Les dix de 2022» : Jeanick Fournier, Chantal Macabée et Véronique Hivon parmi les dix personnalités de l'année

La chanteuse Jeanick Fournier, le cycliste Hugo Houle et la vice-présidente des communications pour les Canadiens de Montréal, Chantal Macabée, rayonnent parmi les 10 personnalités de l’année 2022.

Animé par Isabelle Racicot, l’émission «Les dix de 2022» a mis en lumière une dizaine de personnalités québécoises connues, ou moins connues du grand public, qui ont en commun d’avoir été, au cours de l’année, des acteurs de changement dans leur domaine, et qui se sont démarqué par leur vision, leur engagement et leurs réalisations.

Photo courtoisie, Mélanie Bernier

Avec la stratège en communication Martine St-Victor et le sociologue Jean-Philippe Pleau, l’émission présentée mardi soir, sur ICI Télé, est revenue sur cette année remarquable qu’ont connues les 10 personnalités sélectionnées, de Jeanick Fournier, qui a commencé l’année dans l’anonymat et qui l’a conclue dans l’œil du public après sa victoire à «Canada’s got talent», à Pierre Bruneau, qui a été chef d’antenne pendant plus de 40 ans.

L’homme d’affaires Mark Pathy, qui est devenue en avril le 13e Canadien à être allé dans l’espace pour mener des recherches sur la douleur chronique et les troubles de sommeil avec la mission AX-1, et les jeunes pisteurs, un groupe de cinq jeunes âgés de 9 à 12 ans qui ont initié et menés un projet de recherches sur les répercussions du cancer, se sont aussi inscrit dans le classement.

Photo d'Archives Agence QMI

La députée Véronique Hivon, qui a quitté le monde politique après 14 ans d’engagement et qui a contribué à la loi sur les soins de fin de vie – un parcours du combattant pour elle –, ainsi qu’à la création des tribunaux spécialisés pour les victimes de violence sexuelle ou conjugale a également vu son travail salué.

L’artiste Manuel Mathieu, la juge abénakise Michelle O’Bonsawin de la communauté d’Odanak, et les journalistes et correspondantes à l’étranger Tamara Alteresco et Marie-Ève Bédard se sont aussi retrouvés dans «Les dix de 2022».