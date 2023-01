Les grands PDG canadiens ont déjà encaissé votre salaire de 2023

Mercredi 9 h 43, les 100 PDG les mieux payés au Canada auront déjà fait ce que le travailleur moyen mettra toute l'année à gagner.

• À lire aussi: Encore une dure année pour les PME

Les présidents-directeurs généraux de grandes compagnies canadiennes enregistrées à la bourse de Toronto ont gagné en moyenne 14,3 millions $ en 2021, selon un nouveau rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) publié mardi.

Les 100 PDG les mieux payés au Canada ont ainsi battu le précédent record de 11,8 millions $ établi en 2018, selon le document «Breakfast of Champions: CEO pay 2021 hits new all-time high».

Il s’agit d’une augmentation de 31,2 % par rapport au salaire moyen de 10,9 millions $ rapporté l’an dernier.

Écoutez le segment économique d'Yves Daoust diffusé via QUB radio :

Le rapport révèle que le salaire minimum de ces PDG a également atteint un record puisqu’il a atteint 6,7 millions $ en 2021, comparativement aux 6,1 millions $ en 2020. Il s’agit du double du salaire minimum de 2018.

De plus, l’écart entre la rémunération des PDG et celle de leurs travailleurs à continuer de se creuser: les plus riches gagnaient en moyenne 243 fois plus que le travailleur moyen. «Un record absolu», selon l’économiste et l’auteur de l’étude, David Macdonald, qui précise que le sommet précédent, en 2018, était 227 fois plus.

«Si vous mesurez [la rémunération] dans le temps, à 9 h 43 le 3 janvier 2023, nous estimons que les 100 PDG les mieux payés au Canada auront déjà fait ce que le travailleur moyen mettra toute l'année à gagner», a noté M. Macdonald.

Le rapport recommande certaines mesures politiques pour «remédier à cette inégalité de revenu», dont l’ajout d’un impôt sur la fortune.

L’inflation a fait battre des records

Si 2021 a été particulièrement difficile pour beaucoup de travailleurs en raison de l’inflation, la paie des PDG ne semble pas avoir été ébranlée. «L’inflation génère des bénéfices record, qui font grimper la rémunération des PDG», a souligné l’économiste.

Outre les bénéfices et les salaires, les primes avantages et stock-options des PDG sont également montés en flèche.

Parmi les 100 PDG les plus riches au pays, seulement trois sont des femmes, selon le rapport qui estime que le plafond de verre au Canada reste «tenace» et qu’«il n'y a aucune preuve que c’est en train de changer».

Le PDG le mieux payé en 2021 était le dirigeant de Nuvei, Philip Fayer, qui a gagné un peu plus de 140 millions $ en 2021, suivi du PDG de GFL Environnement, Patrick Dovigi, qui a gagné plus de 43 millions $ en 2021, et le chef exécutif de Bausch Health Companies, qui a gagné 28 millions $ en 2021.

Le dirigeant de Cameco Corp, Tim Gitzel, se retrouve à la dernière place du classement après avoir gagné 6,7 millions $ au cours de cette même année.