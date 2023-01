Plus de 3,5 M$ amassés pour Damar Hamlin

C’est en pigeant dans leur portefeuille que des milliers d’amateurs ont décidé d’offrir leur support au maraudeur des Bills de Buffalo, Damar Hamlin.

Lundi soir, pendant le premier quart de l’affrontement contre les Bengals à Cincinnati, l’athlète de 24 ans s’est effondré au sol après s’être relevé à la suite d’une collision avec le receveur de passes Tee Higgins.

Hamlin a dû recevoir des manœuvres de réanimation cardiorespiratoires avant de quitter le terrain du Paul Brown Stadium en ambulance pour se rendre au centre médical de l’Université de Cincinnati. Plus tard en soirée, la NFL a indiqué que ses signes vitaux étaient de retour à la normale, mais qu’il était toujours dans un état critique.

Getty Images via AFP

Dans la nuit de lundi à mardi, les partisans ont décidé de massivement soutenir le footballeur en y allant de donations pour une cause qui lui est chère. Via sa fondation, la Chasing M’s Foundation, Hamlin a démarré une collecte de fonds en décembre 2020 via la plateforme de sociaux financement GoFundMe pour acheter des jouets, et ce, afin d’avoir «un impact positif sur les enfants qui ont été le plus durement touchés par la pandémie».

L’objectif était initialement de récolter 2500 $. En un peu plus de deux ans depuis sa création, la Chasing M’s Foundation était parvenue à amasser un peu plus de 2900 $, selon une version mise en cache du site.

Mardi midi, ce sont près de 4 millions $ qui avaient été remis à la cause, avec plus de 150 000 donneurs. Quelques individus ont donné plusieurs milliers de dollars, dont le lutteur Chris Jericho, qui a remis deux fois 5000 $ pour la cause. La collecte a donc dépassé son objectif par plus de 160 000 %.

Le site GoFundMe a aussi authentifié via un tweet que la collecte était véritablement celle organisée par le joueur des Bills.

Here is the verified GoFundMe Demar Hamlin started in December to help kids have a magical Christmas.



Following his injury on the field tonight, fans across the country are showing their support for him and his family by donating to his fundraiser 💚https://t.co/wcubpBpdd1 — GoFundMe (@gofundme) January 3, 2023

Un rassemblement devant l’hôpital

Par ailleurs, plusieurs dizaines de partisans des Bengals et des Bills se sont rassemblés devant le centre médical de l’Université de Cincinnati.

Getty Images via AFP

«Je suis un fan des Bengals, mais c’était quelque chose d’horrible à voir. C’est encore un si jeune homme...», a déclaré Anthony Dooley au quotidien USA Today, lui qui s’est rendu aux abords de l’hôpital après avoir passé la soirée dans un bar de la région pour regarder la partie.

«Je souhaite bonne chance à la famille Hamlin et les partisans sont là pour le soutenir, a pour sa part déclaré Dustin Peters, un amateur de l’Ohio qui portait un gilet des Bills. Tout ce qui nous intéresse, c'est la famille. Les joueurs et les fans des Bills ne sont que de la famille.»

Le réseau ESPN a aussi appris que le receveur de passes des Bills Stephon Diggs a rendu visite à Hamlin, tout comme l’entraîneur-chef des Bengals Zac Taylor.

Quelques réactions

Ils ont été des milliers à réagir au drame qui touche Damar Hamlin, via les réseaux sociaux. Voici quelques réactions:

«Mes prières et mes réflexions vont à Damar Hamlin et à sa famille. Je pris pour que tu t’en sortes mon frère. Amour» - le receveur des Bengals Tee Higgins

«Merci de prier pour notre frère» - le quart-arrière des Bills Josh Allen

Please pray for our brother. — Josh Allen (@JoshAllenQB) January 3, 2023

«Demar Hamlin travaille extrêmement fort et il est attentionné. Il est loyal, honnête et peut toujours mettre un sourire sur votre visage. Il est plus qu'un athlète, c'est un fils et un frère. Je prie que Dieu lui fasse miséricorde et nous le ramène» - le joueur de ligne offensive des Bills Rodger Saffold.

«Le match n’est pas important. La vie de Damar Hamlin est importante. Soit correct svp» - le plaqueur défensif des Cardinals de l’Arizona J.J. Watt

«Nous prions pour Damar et sa famille ce matin à Tampa. Des moments comme celui-ci mettent en perspective ce que signifie jouer à ce jeu que nous aimons. Je suis reconnaissant envers nos communautés de Cincinnati et de Buffalo pour le niveau impressionnant de soins et de soutien qu'elles continueront de fournir» - le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady

«Je demande à tous les New-Yorkais de se joindre à moi pour prier pour Damar Hamlin, sa famille, ses coéquipiers et nos frères et sœurs à Buffalo» - le maire de New York Eric Adams

«C'était définitivement la bonne chose à faire [de reporter le match] par Roger Goodell ou de quiconque avait le pouvoir de faire ce choix. La sécurité des joueurs dans tous les sports est toujours la plus importante. C'est une chose terrible à voir et je ne souhaite rien d'autre que le meilleur pour ce gamin et la ville de Buffalo, pour la franchise des Bills, le reste de la NFL et aussi pour les Bengals qui jouaient également dans ce match. Je suis un grand partisan de la NFL et un grand fan de football. Vous ne voulez jamais voir quelque chose comme ça arriver» – le joueur vedette de la NBA LeBron James, en conférence de presse après le match des Lakers de Los Angeles de lundi soir