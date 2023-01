Quatre autres sportifs qui ont subi un arrêt cardiaque lors d'un match

Les images de l’arrêt cardiaque du maraudeur des Bills Buffalo Damar Hamlin en ont choqué plus d’un lundi soir. Ce n’est toutefois pas la première fois que le monde du sport vit un épisode de la sorte.

En voici quatre autres:

Christian Eriksen – Soccer

AFP

Le 12 juin 2021, le joueur de soccer danois s’effondre pendant un match opposant le Danemark et la Finlande dans le cadre de la phase de groupes de l’Euro 2020. Il est victime d’un arrêt cardiaque. Après des manœuvres de réanimation sur le terrain, il est transporté à un hôpital de Copenhague. Christian Eriksen quitte le centre hospitalier six jours plus tard avec un défibrillateur automatique. Il effectue son retour au jeu 285 jours plus tard, en mars 2022. Il était par ailleurs de la formation du Danemark et a inscrit un but dans le cadre de la plus récente Coupe du Monde.

Alexei Cherepanov – Hockey

X90067; REUTERS; ALEXANDER DEMIANCHUK

Le 13 octobre 2008, alors qu’il porte les couleurs de l’Avangard de Omsk – dans la Ligue continentale de hockey (KHL) – Alexei Cherepanov tombe au banc des siens et le personnel médical est dans l’incapacité de le réanimer. Il est ensuite révélé que le jeune homme de 19 ans souffrait de myocardie et qu’il pratiquait le dopage sanguin.

L’enquête sur le décès de l’espoir des Rangers de New York a mené à la suspension de cinq membres de l’organisation de l’Avangard. Il a aussi été démontré qu’il n’y avait pas de défibrillateur fonctionnel dans l’aréna et qu’une ambulance avait quitté les lieux avant l’incident.

Jay Bouwmeester – Hockey

AFP

Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs joueurs ont fait des malaises cardiaques pendant un match. Le plus récent est l’ancien défenseur des Blues de St. Louis Jay Bouwmeester. Le 11 février 2020, pendant la première période d’un match contre les Ducks d’Anaheim, le vétéran s’écroule au banc pendant un arrêt de jeu. L’affrontement a été annulé et repris plusieurs semaines plus tard. Bouwmeester s’est ensuite fait poser un défibrillateur automatique implantable, mais n’a plus jamais joué au hockey professionnellement.

Jiri Fischer (novembre 2005) et Rich Peverley (mars 2014) ont aussi subi des malaises cardiaques et comme Bouwmeester, cela a mis fin à leur carrière de hockeyeur.

Chuck Hughes – Football

Chuck Hughes a joué dans la NFL de 1967 à 1971. Le 24 octobre 1971, alors qu’il évoluait pour les Lions de Detroit, il est tombé au sol en convulsion, alors qu’il revenait dans le caucus des siens après avoir effectué un bloc dans le quatrième quart d’un match contre les Bears de Chicago.

Les médecins des deux équipes et un docteur assistant à la partie ont tenté de le réanimer sans succès. L’homme de 28 ans a été déclaré mort un peu plus tard en après-midi, alors qu’il était à l’hôpital Henry Ford.

L’autopsie a révélé que Hughes souffrait d’artériosclérose non diagnostiquée et avancée.