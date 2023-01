Voici ce qu'il faut faire si vous êtes témoin d'une personne en arrêt cardiaque

Que faire si une personne à proximité fait un arrêt cardiaque? Voici une liste de gestes à poser si vous êtes témoin d’une telle situation.

D’abord, selon la Croix-Rouge, il faut s’assurer que la victime ne réagit pas et qu’elle ne respire pas normalement.

Entretemps, demandez à quelqu’un de prévenir les services d’urgence et vérifiez si un défibrillateur est à proximité. La Croix-Rouge précise que cette étape est cruciale, et ce, même si vous êtes seul.

Ensuite, place à l'action: il faut effectuer 30 compressions thoraciques.

Pour ce faire, placez la victime sur une surface dure, sur le sol, par exemple. Une fois agenouillé à côté de la victime, placez le talon d’une de vos mains au milieu de sa poitrine nue. Placez le talon de votre autre main sur la première. N’appuyez ni sur les côtes ni sur la partie inférieure du sternum, écrit la Croix-Rouge.

Avec vos bras tendus, faites une pression sur le sternum en enfonçant de 5 à 6 cm. Après chaque pression, le sternum de la victime doit revenir à sa position initiale.

La Croix-Rouge mentionne d’ailleurs que les 30 compressions thoraciques doivent être effectuées à une fréquence de 100 par minute, soit 2 compressions par seconde.

Fiez-vous à la chanson Stayin’ Alive des Bee Gees pour suivre un rythme correct, écrit le Dr Alain Vadeboncoeur sur Twitter, au lendemain de l'accident de Damar Hamlin en plein match.

9. Si vous voyez une perte de conscience qui ressemble à celle-là et que la personne est inconsciente, il faut d’abord appeler à l’aide (et donc le défibrillateur) puis commencer le massage cardiaque (« RCR », sans ventiler, ce n’est pas nécessaire). pic.twitter.com/7stVix9piB — Alain Vadeboncoeur (@Vadeboncoeur_Al) January 3, 2023

Technique du bouche-à-bouche

Le bouche-à-bouche est aussi une méthode qui peut sauver une vie.

D’abord, basculez la tête de la personne en difficulté vers l’arrière et soulevez son menton. Mettez une main sur son front et pincez ses narines avec votre pouce et votre index.

Alors que vous tenez son menton avec votre autre main pour que la bouche s’ouvre, penchez-vous et couvrez entièrement sa bouche par la vôtre.

La Croix-Rouge indique d’insuffler lentement et régulièrement de l’air dans la bouche de la victime tout en vérifiant que sa poitrine se soulève. Chaque insufflation doit durer 1 seconde, est-il écrit sur le site de l’organisation. Pratiquez une nouvelle insufflation avant de pratiquer 30 nouvelles compressions thoraciques.