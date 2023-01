Sunwing et VIA Rail dans le collimateur d’Ottawa

Les déboires des Fêtes qu’ont connus Sunwing et VIA Rail n’ont pas échappé aux yeux du gouvernement qui prévoit convoquer les deux entreprises pour qu’elles s’expliquent.

«Je vais convoquer une réunion du Comité des transports et j'inviterai VIA Rail et Sunwing à comparaître», a dévoilé mardi sur Twitter le député libéral Peter Schiefke, qui préside le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités aux Communes.

«Les Canadiens méritent des réponses pour les retards et les annulations inacceptables survenus pendant la période des Fêtes», a-t-il ajouté.

Sunwing s’est retrouvé dans la tourmente en raison de la tempête qui s’est abattue sur le Québec, l’Ontario et le nord-est des États-Unis dans les jours précédant Noël, forçant l’annulation de vols. Dans la foulée, des centaines de voyageurs sont demeurés coincés dans des destinations vacances du Sud et plusieurs ont témoigné de la difficulté d’avoir des réponses à leurs questions.

Le transporteur s’est même résolu à annuler tous ses vols prévus jusqu’en février aux aéroports de Saskatoon et Regina, suscitant la colère du premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe, qui avait fustigé une décision «très irresponsable».

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a laissé entendre de son côté qu’il attend avec impatience la convocation de Sunwing et de VIA Rail devant le Comité.

«Ce sera une discussion importante. Les Canadiens méritent des réponses!», a-t-il commenté.

M. Alghabra avait déjà affirmé la semaine dernière être «préoccupé» par les ratés chez Sunwing. «La situation actuelle est inacceptable. Les Canadiens doivent recevoir les infos dont ils ont besoin pour rentrer chez eux en sécurité», avait-il ajouté.

VIA Rail, pour sa part, avait dû annuler pendant quelques jours ses trains entre Toronto et Ottawa et Toronto et Montréal en raison du déraillement d’un train du Canadien National pendant la tempête qui a précédé Noël. Des passagers étaient demeurés pris dans des trains, parfois pendant 18 heures.