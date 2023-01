Un citoyen exaspéré par le déneigement à Val-d’Or

Un citoyen inquiet de Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, a envoyé un message à la Ville concernant son service de déneigement.

La tempête de neige du 23 décembre dernier a laissé de grandes quantités de neige dans la région et a compliqué les déplacements.

Les grandes artères de la ville n’étaient toujours pas déneigées le soir du réveillon de Noël, une situation qui aurait pu avoir de graves conséquences, Guillaume Hurtubise.

Ce dernier soutient que le mauvais déneigement des rues aurait pu être fatal si, par exemple, une ambulance était restée coincée en se rendant sur les lieux d’un accident.

Le citoyen considère d’autant plus que la situation ne peut pas se reproduire en Abitibi-Témiscamingue puisque la région reçoit régulièrement de grandes quantités de neige.

«J’ai décidé de m’insurger justement à cause de l’absurdité de la situation», dit M. Hurtubise à TVA Nouvelles.

«Si on s’assoit à une table et on décide de se demander quelle serait la pire situation, ça aurait probablement été ce qu’on a vécu dans le temps des Fêtes», ajoute-t-il.