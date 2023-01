Un homme de 41 ans porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 41 ans porté disparu depuis lundi soir à Montréal.

Adam Connelly a été vu pour la dernière fois vers 21h15 lundi dans le secteur de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Selon la police, il se déplacerait en véhicule de marque GMC, de modèle TERRAIN, de l’année 2011, de couleur gris et immatriculé au Québec E71 SYD.

«Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a-t-on précisé.

M. Connelly a la peau blanche, mesure 1 m 55 et pèse environ 100 kg. Il a les cheveux bruns, les yeux bleus et s'exprime en français et en anglais

Au moment de sa disparition il portait un manteau style camouflage, une tuque de couleur foncée et pourrait porter des lunettes solaires de style aviateur.

Il pourrait fréquenter l’Île de Montréal et le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911.