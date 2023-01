Violences contre sa petite amie: une enquête vise l'entraîneur de l'équipe américaine de soccer

La Fédération américaine de soccer a annoncé mardi avoir ouvert une enquête visant Gregg Berhalter, dont le maintien au poste de sélectionneur national est actuellement en discussions, pour avoir donné des coups de pied à sa petite amie, devenue depuis son épouse, en 1991.

US Soccer a expliqué avoir été mis au courant d'allégations contre Berhalter le 11 décembre, plus d'une semaine après l'élimination de l'équipe des États-Unis par les Pays-Bas au Qatar. Des allégations proférées par «un individu» cherchant à «provoquer la fin de ma collaboration avec US Soccer», a déploré l'intéressé dans un long message sur Twitter.

Le technicien de 49 ans a tenu à s'expliquer, déclarant qu'il avait 18 ans, qu'il était en première année de faculté et que leur relation datait de quatre mois, lorsque les faits se sont produits au cours d'une soirée dans un bar.

«Rosalind et moi avons eu une vive dispute qui s'est poursuivie à l'extérieur, a-t-il raconté. C'est devenu physique et je lui ai donné un coup de pied dans les jambes. C'était un moment honteux, que je regrette encore aujourd'hui. Il n'y a aucune excuse pour mes actions cette nuit-là.»

Berhalter a évoqué une «étape difficile», que lui et Rosalind ont choisi de rendre publique, pour «partager la vérité», ajoutant: «c'est une histoire qui nous appartient.»

«Nous apprécions le fait que Gregg et Rosalind se soient manifestés pour parler ouvertement de cet incident», a déclaré l'instance, ajoutant qu'elle «condamne toute forme de violence et prend ces allégations très au sérieux».

US Soccer a dit se pencher également sur «un comportement inapproprié potentiel envers plusieurs membres de notre équipe, par des personnes extérieures à notre fédération», induisant un possible chantage exercé sur Berhalter. «Nous prenons ce type de comportement au sérieux», a ajouté l'instance.

Cette affaire, remontant à plus de 30 ans, est rendue publique alors que US Soccer procède à un examen technique complet de l'équipe nationale, afin de décider si le technicien sera maintenu ou non au poste de sélectionneur, après un parcours honorable au Qatar.

En 2026, États-Unis coorganiseront la prochaine Coupe du monde avec le Mexique et le Canada. Les prochaines échéances de Team USA auront lieu les 25 et 28 janvier, avec des matches amicaux à domicile contre la Serbie puis la Colombie.