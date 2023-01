Voici vos résolutions les plus populaires de 2023

En 2023, les femmes seront plus nombreuses à faire attention à leur santé psychologique et les jeunes, à leur portefeuille, révèle un sondage Léger-Le Journal qui voit le traditionnel « faire plus d’exercice » arriver en tête des bonnes résolutions.

« Maigrir », « manger mieux » et surtout « faire plus d’exercice » sont les trois résolutions qui ont été les plus souvent nommées par les Québécois sondés par la firme Léger au début décembre.

Sans surprise, plus d’un répondant sur trois (36 %) a l’intention de se rendre plus souvent au gym ou de faire plus de sport.

C’est d’ailleurs presque la moitié des personnes âgées de 55 ans et plus qui visent à faire plus d’exercice (47 %).

« La préoccupation de la santé est là et elle est importante », constate le sondeur Jean-Marc Léger.

On peut aussi y voir le reflet de la « culture de l’image » qui est omniprésente de nos jours, suggère Mircea Vultur, sociologue du travail et professeur à l’Institut national de la recherche scientifique.

Les jeunes et l’espoir

Globalement, 40 % des gens ont l’intention de prendre une résolution cette année, ce qui signifie que la majorité (60 %) n’en prendra pas.

Mais chez les jeunes de 18 à 34 ans, c’est l’inverse : la majorité (61 %) a l’intention d’en prendre.

« Les jeunes sont dans une période de leur vie où ils ont toutes sortes de projets », observe Mircea Vultur, qui est spécialisé en insertion professionnelle de la jeunesse.

C’est pourquoi, à un certain point, ils doivent se résoudre à aller dans une direction précise, explique-t-il.

À cela vient s’ajouter la propension au risque, à l’idéalisme et la révolution, qui sont des caractéristiques de la jeunesse.

« Quand tu es jeune, tu as beaucoup d’espoir. Plus tu vieillis, plus tu es fataliste. [Tu crois davantage] que ça ne sert à rien, les résolutions. Que tu ne les suivras pas », interprète de son côté Jean-Marc Léger.

Quand on compare les résultats par allégeance politique, on voit que ce sont les électeurs de Québec solidaire (QS) qui sont les plus enclins à prendre des résolutions (55 %).

Cette différence statistique pourrait simplement être due au fait que l’électorat de QS est plus jeune, suppose M. Léger.

L’importance de l’argent

Les sujets reliés à l’argent, comme « épargner ou payer mes dettes » et « moins consommer ou dépenser », apparaissent tout de suite après ceux reliés à la santé.

Les jeunes sont d’ailleurs plus nombreux (22 %) que l’ensemble de la population (16 %) à vouloir « faire plus d’argent ».

« L’importance de l’argent chez nos milléniaux, on la démontre dans tous nos sondages », constate M. Léger.

Cela n’étonne pas Mircea Vultur. À la base, les jeunes ont moins d’argent, ce qui explique en partie leur désir d’en gagner plus.

À cela viennent s’ajouter les opportunités d’emploi qui se multiplient en raison de la pénurie de main-d’œuvre. M. Vultur observe d’ailleurs une « addiction à l’argent gagné rapidement ».

Certains doivent aussi se refaire un coussin après la pandémie. « Beaucoup ont perdu leur emploi » en raison des confinements, rappelle-t-il.

Charge mentale

Une seule différence statistique apparaît quand on compare les résolutions en fonction du genre : celui d’« améliorer [sa] santé psychologique ».

« Chez les femmes, la santé psychologique est nettement plus importante (23 %) que chez les hommes (11 %) », constate M. Léger.

« Majoritairement, les femmes occupent des emplois relationnels qui mobilisent leurs émotions et qui consistent à prendre soin des autres », analyse M. Vultur.

À cela vient s’ajouter la charge mentale pour les mères de famille lorsqu’elles rentrent à la maison et doivent s’occuper de tout.

De plus, les hommes vont avoir davantage tendance à ne pas reconnaître l’importance de la santé psychologique et à nier qu’ils souffrent, ajoute M. Vultur.

Méthodologie : Sondage web mené du 7 au 10 décembre 2022 auprès de 1002 Québécois du panel en ligne de LEO. Les résultats ont été pondérés pour garantir un échantillon représentatif de la population. La marge d’erreur ne s’applique pas à un panel, mais à titre comparatif, un échantillon probabiliste de 1002 répondants aurait une marge d’erreur de 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.

Faire plus d’exercice: 36% Maigrir: 28% Manger mieux: 24% Épargner / payer mes dettes: 21% Moins consommer / Moins dépenser: 18% Améliorer ma santé psychologique: 18% Faire plus d’argent: 16% Partir en voyage: 14% Lire plus de livres: 12% Dormir plus: 11% M’occuper mieux de ma famille: 10% Diminuer ma consommation de cigarettes ou d’alcool: 10% Passer moins de temps sur les médias sociaux: 8% Prendre plus de vacances: 5% Changer d’emploi: 4% Acheter une maison: 4% Faire du bénévolat: 4% Diminuer mon empreinte écologique: 4% Retourner à l’école: 2% Me marier: 2% Acheter une auto électrique: 1% Autre résolution: 6%