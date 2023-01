Chaudière-Appalaches : Dame nature trop clémente pour les pêcheurs

L’un des organisateurs du Festival de pêche blanche de Sainte-Aurélie, Luc Bélanger, espère que Dame nature apporte du temps froid lors des prochains jours, sans quoi son événement prévu à la fin du mois de janvier et au début février pourrait être modifié ou même annulé.

Le président de l'Association de chasse et pêche du lac Abénaquis a avoué, en entrevue à QUB radio, que le temps doux des derniers jours fait mal, car il faut une certaine épaisseur de glace pour embarquer les cabanes sur le lac.

«Nous attendons qu’il y ait 14-15 pouces d’épaisseur de glace. Présentement, nous sommes à 9-10 pouces. Ce n’est quand même pas si pire considérant la température. Si ça va bien, nous espérons laisser entrer les cabanes d’ici deux semaines, mais tout dépend de Dame nature.»

Du même élan, M. Bélanger a avisé que l’organisation ne veut pas prendre de risque. «Il y a déjà eu un quatre-roues (véhicule tout terrain) qui a calé. On ne veut pas revivre ça.»

Luc Bélanger a mentionné que c’est la première fois qu’il voit une telle situation. Toutefois, il a souligné qu’il n’y a pas eu de pêche il y a quelques années, car la quantité de neige avait été trop importante faisant en sorte que la glace n’était pas capable d’épaissir.

Le Festival de pêche blanche aura lieu dans les fins de semaine du 28-29 janvier et du 4-5 février .

Bon an mal an, il attire 500 pêcheurs. Plusieurs espèces peuvent y être pêchées, la truite, la perchaude et la barbotte pour ne nommer que celles-là.

Si jamais la météo ne collabore pas, M. Bélanger a expliqué qu’il pense à des solutions afin d’éviter l’annulation de l’activité. «On pourrait faire un tournoi sans cabane. Pour pêcher, à huit pouces de glace c’est correct. Il y aurait moyen de faire un plus petit festival.»