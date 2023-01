Damar Hamlin a dû être réanimé deux fois, raconte son oncle

C’est un homme toujours sous le choc qui a raconté que son neveu, le maraudeur Damar Hamlin des Bills de Buffalo qui s’être effondré sur le terrain lors du match contre les Bengals, a dû être réanimé à deux reprises.

• À lire aussi: «Ce qu'on a vu, c'est une mort subite chez un athlète»

• À lire aussi: Damar Hamlin toujours dans un état critique

• À lire aussi: De généreuses donations pour Damar Hamlin

«Son cœur s'est arrêté, ils ont donc dû le réanimer deux fois. Ils l'ont réanimé sur le terrain avant de l'amener à l'hôpital, puis ils l'ont réanimé une 2e fois lorsqu'ils l'ont emmené à l'hôpital», a raconté à CNN Dorrian Glenn à l'extérieur de l'hôpital de Cincinnati où a été conduit son neveu.

M. Glenn a aussi fait savoir que Damar, 24 ans, est toujours plongé dans le coma. «Ils l'ont plongé dans le coma afin de lui donner une meilleure chance de continuer à mieux guérir», précise-t-il.

Dommages aux poumons

Damar Hamlin aurait aussi subi des dommages aux poumons. Il est sous respirateur artificiel pour «l'aider à respirer et soulager la tension sur ses poumons», détaille son oncle.

Il affirme également que la santé de son neveu s’améliorerait. «Il semble que ça soit à la hausse de façon positive.» Et il demande aux gens de continuer prier pour Damar.

M. Glenn a aussi tenu à remercier le personnel médical: «Sans lui, mon neveu ne serait probablement plus là».

«Jamais autant pleuré de ma vie»

Dorrian Glenn regardait le match lundi soir avec le frère de Damar quand son neveu s’est fait plaquer, s’est relevé, puis s’est effondré. «C'était déchirant de le voir comme ça», a-t-il déclaré

«Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Juste savoir que mon neveu est mort sur le terrain et qu'ils l'ont ramené à la vie.»

«Je suis juste content qu'il soit toujours en vie et capable de se battre, et d'essayer de s'améliorer et de récupérer», a ajouté Glenn.

Les deux parents du jeune joueur sont à ses côtés au centre hospitalier. Ils assistaient tous les deux au match quand leur fils a fait sa crise cardiaque, dit Dorrian Glenn.