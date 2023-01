Des cas du sous-variant XBB.1.5 détectés au Québec

Des cas du sous-variant XBB.1.5 de la COVID-19, sur le point de devenir dominant aux États-Unis, ont été détectés au Québec en décembre.

• À lire aussi: Les données chinoises ne reflètent pas la reprise épidémique, selon l'OMS

• À lire aussi: Doit-on craindre le nouveau variant de COVID-19 le XBB.1.5?

• À lire aussi: XBB.1.5, ce sous-variant bientôt dominant aux États-Unis

Si seulement une «petite quantité» a été décelée pour le moment, il pourrait y en avoir beaucoup plus dès cette semaine.

«Les données pour la période des Fêtes vont rentrer cette semaine et la semaine suivante. On aura alors une meilleure idée de la manière dont il circule déjà au Québec», explique Inès Levade, spécialiste clinique en biologie médicale, en entrevue à LCN.

Ce nouveau sous-variant semble plus virulent que ses prédécesseurs.

«Les premières données semblent confirmer le fait qu’il a une contagiosité plus élevée. Ça reste à confirmer par des études, mais les nouvelles mutations que ce variant a pu acquérir, notamment par rapport aux lignées parentales, donc XBB ou XBB.1, semblent confirmer une manière que le virus a de se fixer aux cellules humaines plus élevée, et puis, il résiste beaucoup à l’immunité», précise la spécialiste.

Ces caractéristiques pourraient expliquer, selon cette dernière, «pourquoi il augmente aussi rapidement aux États-Unis».

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.