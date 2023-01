Des «signes encourageants» selon un proche de Damar Hamlin

L’état de santé du maraudeur des Bills de Buffalo Damar Hamlin progresserait.

Mercredi matin, Jordon Rooney, qui est un ami de l’homme de 24 ans et son représentant marketing, a indiqué au réseau ESPN que les médecins avaient vu des signes encourageants pendant la nuit.

Lundi soir, pendant le premier quart du duel contre les Bengals à Cincinnati, Hamlin a subi un arrêt cardiaque après un contact avec un adversaire. Des manœuvres de réanimations ont été faites sur le terrain et le joueur des Bills a été transporté au centre médical de l’Université de Cincinnati. Depuis, il est maintenu dans un coma artificiel et son état de santé est toujours considéré comme étant critique.

Rooney a également précisé qu’il y a eu une «mauvaise communication» concernant le nombre de fois où Hamlin a été réanimé. L’un des oncles du représentant des Bills, soit Dorrian Glenn, a déclaré aux réseaux CNN que son neveu avait été réanimé à deux reprises. L’ami a indiqué que ce n’était «pas tout à fait exact», sans toutefois donner plus de détails.

De passage sur les ondes de NFL Network mardi, Glenn a indiqué que la famille de Hamlin était émue de tout l’amour et le support que l’athlète reçoit.

«Beaucoup de gens n'ont pas la chance de voir à quel point ils sont aimés de leur vivant, donc pour lui d'avoir une situation où il aurait pu partir et où il a une chance de revenir et de voir tout cet amour qu'il a eu, c'est vraiment une chose incroyable, a-t-il dit. J'ai hâte qu'il voie tout l'amour et le soutien que les gens ont pour lui, pas seulement dans la région, mais dans tout le pays et dans le monde. C'est incroyable!»

L’un des exemples frappants du support que reçoit Hamlin est les donations qu’ont faites les gens à sa fondation. En date de mercredi après-midi, ce sont plus de six millions $ qui avaient été remis à la «Chasing M’s Foundation Community Toy Drive».