La patinoire Bleu Blanc Bouge de Jonquière encore plus populaire

Le redoux a mis à l'épreuve bien des patinoires du Saguenay–Lac-Saint-Jean mais pas celle des Canadiens Jonquière.

La patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge connaît encore un succès fulgurant cet hiver.

Depuis sa mise en place l'an dernier, la patinoire des Canadiens semble avoir gagné davantage d’adeptes cette saison.

«Les gens sont au rendez-vous, on a des journées à presque 300 personnes qui viennent patiner donc c'est vraiment beaucoup! On a une patinoire de format de ligue nationale donc pour les joueurs de hockey c'est intéressant de venir ici comparativement à de petites patinoires de quartier», a affirmé avec enthousiasme le coordonnateur aux sports du Patro de Jonquière, Jean-Michel Fillion.

«On a vraiment eu une augmentation de personnes qui sont venues ici», a observé aussi l’apparitrice Cloé Girard.

À l’épreuve des intempéries

Le redoux des derniers jours a mis à mal bien des patinoires dans la région. La ville de Saguenay a d’ailleurs dû forcer la fermeture de ses patinoires le 31 décembre dernier. Bien que la majorité a pu rouvrir hier, plusieurs ont subi des dommages en raison des températures plus chaudes.

Ce n’est pas le cas de la patinoire Bleu Blanc Bouge de Jonquière, qui est la seule patinoire extérieure de la région à bénéficier d’une réfrigération. Avantage qui emmène aussi son lot de visiteurs.

«Quand il y a un redoux, les patinoires extérieures n'ont pas le moyen de reprendre le contrôle sur leur glace. Nous on a une zamboni donc elle passe après et on refait une glace. La journée d'après on est capable d'être ouvert donc c'est sûr qu'on a un grand avantage par rapport à ça», a constaté M. Fillion.

Équipement fourni

La Fondation des Canadiens de Montréal a réalisé jusqu’à présent 13 patinoires au Québec, dont celle de Jonquière. Le principe est d’encourager l’activité physique et de rendre le sport accessible à tout le monde. L’accès est donc gratuit et tout l’équipement peut être prêté sans frais.

«Le but c'est l'accessibilité communautaire. Les gens, même s'ils n'ont pas de bâton, pas de patin, pas de casque, on est les prête gratuitement», a expliqué le coordonnateur.

Près de 12 000 personnes ont fréquenté la patinoire l'an dernier. Le coordonnateur a l'intention de franchir le cap des 15 000 visiteurs cette année. Même s'il y a d'autres redoux au cours de la saison, grâce à sa réfrigération, la patinoire Bleu Blanc Bouge sera encore accessible à tous, au moins jusqu'à la fin du mois de mars.