La protection des voyageurs ne va pas assez loin, juge le NPD

Après les déboires dans le transport aérien et ferroviaire ayant marqué la période des Fêtes, Jagmeet Singh juge que le temps est venu pour le gouvernement fédéral de renforcer son règlement sur la protection des voyageurs.

Pour le chef du NPD, «il doit y avoir des répercussions» plus importantes pour les entreprises qui ne «prennent pas au sérieux» la situation de leurs clients qui ont pâti de leur gestion chaotique pendant la tempête de neige de Noël.

Le président du comité fédéral des Transports, le libéral Peter Shiefke, a l’intention d’inviter les dirigeants de Sunwing et de Via Rail, deux des entreprises les plus critiquées dernièrement, afin d’entendre leurs explications sur les maux de tête causés à leurs clients.

M. Singh a appuyé cette requête, d’autant plus que celles-ci, comme nombre d’entreprises de transport, «ont reçu beaucoup d’argent public» pendant la pandémie de COVID-19. Elles devraient êtes «tenues responsables» pour leurs actions, a déclaré le chef néodémocrate en point de presse mercredi.

Rappelons que des milliers de voyageurs ont été coincés dans les aéroports du pays en raison d’une importante tempête de neige survenue pendant les jours entourant Noël.

Bien que les lignes aériennes n’ont aucun contrôle sur la météo, de nombreux problèmes sont survenus avec les réservations, l’acheminement des bagages, les politiques de remboursements ou tout simplement, le manque de communication claire avec les clients.

Jagmeet Singh y voit aussi un problème de manque de compétition.

«Davantage d’options pour les vols domestiques est absolument quelque chose que je soutiendrais, et trouver des façons pour faciliter la compétition au niveau domestique est quelque chose que les néodémocrates soutiendraient», a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le chef conservateur Pierre Poilievre avait vertement critiqué le gouvernement Trudeau en réclamant des règles «plus strictes et plus claires»

«Nous devons comprendre pourquoi nos lignes aériennes, et de façon encore plus importante nos aéroports, sont dans un état aussi lamentable», disait-il.

Le Règlement sur la protection des passagers aériens est une création relativement nouvelle du gouvernement fédéral. Mis en place en 2019 par le gouvernement de Justin Trudeau puis renforcé en 2022, celui-ci vise principalement à encadrer les mesures compensatoires que les entreprises doivent assurer en cas d’annulation ou de retard.

Lundi et mardi, Sunwing a rapatrié de nombreux clients qui étaient coincés dans le Sud depuis la semaine dernière.