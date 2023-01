Le ministre Dubé, le plus populaire auprès des Québécois

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé est le «préféré» des Québécois selon un sondage TVA/Journal de Montréal/QUB.

Ce sont près de 39% des personnes interrogées qui disent avoir une bonne opinion de lui.

Arrivent ensuite Geneviève Guilbault (36%), Ian Lafrenière (25%), Sonia LeBel (24%) et Isabelle Charest (23%).

Plusieurs autres ministres se démarquent parmi lesquels Eric Girard (18%), Bernard Drainville (16%), François Bonnardel (15%), Simon Jolin-Barrette (8%) ou Benoît Charette (3%)

Opinion défavorable de Fitzgibbon

Les sondés ont aussi fait part des personnes pour qui leur opinion était défavorable.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, se démarque avec -7% d’opinion favorable.

Les ministres Christine Fréchette (-1%), Christopher Skeett (-1%), Maïté Blanchette Vézina (-1%) suivent. Jean Boulet, Jean-François Roberge, Chantale Rouleau et France-Élaine Duranceau sont à 0%.

Méthodologie: 1002 personnes de 18 ans et plus ayant le droit de vote au Québec 7 au 10 décembre interrogées entre le 7 et le 10 décembre