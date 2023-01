Les lasers pointés vers des avions, un véritable fléau selon un pilote

Les pilotes d’avion font face à un fléau, celui de lasers pointés en leur direction au moment de procédures de vol importantes.

En octobre dernier, un jeune garçon de 12 ans s’était vu confisquer son laser par le SPVM après l‘avoir pointé sur trois avions qui atterrissaient à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Dominic Daoust, un pilote qui a été ciblé par des lasers à deux reprises, compare l’effet du faisceau lumineux à celui du soleil.

«Il y a un scintillement et ça attire notre attention. Instinctivement, on regarde et pouff, ça nous prend dans l’œil».

«C’est comme si quelqu’un regarde le soleil et revient. Il y a comme un point lumineux qui nous suit», explique le pilote.

«C’est des phases de vol où on veut avoir toute notre attention», dit M. Daoust.

Les trois avions impliqués le 23 octobre avaient tous une capacité de plus de 90 voyageurs; c’est donc la vie de beaucoup de personnes dont il était question.

D’ailleurs, pointer un laser sur un aéronef est une infraction criminelle avec une amende maximale de 100 000 $ et une peine maximale de cinq ans.

Il n’y aurait toujours pas d’accusation criminelle dans le dossier du 23 octobre.