Les municipalités pourront-elles compter sur les ministres et députés de la CAQ?

La ronde des budget municipaux pour l’année 2023 est à toute fin utile terminée. Face à l’inflation et les obligations de main-d’œuvre, les municipalités n’ont pas eues d’autres choix que de hausser les taxes des propriétaires et entreprises. Les augmentations vont de 2.5% à 7,5% selon les obligations des municipalités pour continuer de livrer les services de proximité dont elles ont la responsabilité.

À ces augmentations, il faut aussi signaler les efforts qui ont été consentis pour limiter les hausses de taxation à un niveau qui va bientôt se répercuter sur le prix des loyers. Certaines ont même dues couper des services pour boucler leur budget sans déficit.

Pendant ce temps, le gouvernement du Québec encaisse des augmentations substantielles de revenu allant de 8 à 30% sur les taxes à la consommation (TVQ) (de 19 milliards à 24 $MM selon la vérificatrice générale) qui fonctionne comme une taxe ascenseur. Plus les prix à la consommation augmentent, davantage le taux de taxes applicable rapporte aux trésors des gouvernements.

1% de la TVQ aux municipalités

Depuis des années, les unions représentant les municipalités (UMQ et FQM) réclament qu’une partie de ces taxes à la consommation leur soient transférée pour faire face aux obligations aux transferts de responsabilités qui leur ont été confiés. Toutes ces réclamations ont été vaines et sans résultats.

Les stratégies ayant échouées, il faut donc maintenant penser à d’autres voies plus efficaces pour que le ministre des Finances promulgue dans son budget le transfert d’un point de pourcentage (1%) aux municipalités pour faire face à leurs obligations et limiter la saignée des propriétaires fonciers et des locataires.

On l’a bien vue le discours des unions municipales tombent dans des oreilles sourdes.

Le rôle des députés de la CAQ

Le seul groupe en mesure de faire pression sur le gouvernement pour qu’un pourcent de la TVQ (1%, 2.4 MM$) soit transféré aux municipalités et sur lequel toutes les villes et villages de toutes tailles doivent compter, ce sont les 89 députés de la majorité gouvernementale.

Ces députés de toutes les régions du Québec, sans exception, représentent des populations qui sont affectées par des taux de taxes municipales croissants qui affectent propriétaires et locataires. Tous ces députés de la majorité ont l’occasion en or de plaider directement la cause des municipalités auprès du ministre des Finances et ainsi faire la démonstration de leur pouvoir au sein de la majorité gouvernementale. La capacité des députés d'influencer les politiques publiques auprès des villes et villages de leur comté respectif s'en trouvera valorisé et renforcée.

Les quelques 8 000 maires, mairesses ou conseillers municipaux du Québec sauront qu'ils peuvent compter sur leurs représentants à l'Assemblée nationale.

L’aide aux municipalités va passer par la voix des députés de la majorité ministérielle qui vont élever la main et la voix ou pas. Ces représentants du gouvernement à qui on prête une autonomie démocratique pour livrer les services de proximité compte sur cette majorité pour transférer 1% des taxes à la consommation (TVQ) pour maintenir leurs services.

Jacques Letourneau, Ex-président de la CSN et analyste politique à RDI

Rémy Trudel, Professeur ENAP et Ex-ministre des Affaires municipales