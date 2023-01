Saguenay-Lac-Saint-Jean : la Maison Colombe-Veilleux reprend du service

La Maison Colombe-Veilleux, qui prodigue des soins en fin de vie à Dolbeau-Mistassini au Saguenay–Lac-Saint-Jean, rouvrira ses portes lundi prochain, dans quelques jours.

L'établissement a recruté suffisamment de personnel, après avoir été obligé de fermer l'automne dernier.

«On est très heureuses et fébriles, a dit la directrice générale Gisèle Larouche. On a bien hâte!»

La pénurie de main-d'œuvre avait frappé la maison de soins palliatifs. L'absence de deux infirmières en arrêt de travail avait entraîné une deuxième fermeture pour un temps indéterminé en un an, à la fin du mois d'octobre. Elles sont maintenant prêtes à réintégrer le travail, et le recrutement amène aussi des renforts.

« On a aussi engagé comme infirmière auxiliaire une étudiante en train de faire son baccalauréat en soins infirmiers, qui va venir nous donner un coup de main une fin de semaine sur deux, et on a aussi des retraités qui reviennent», a précisé Mme Larouche.

L'établissement comptera toujours trois lits. Les horaires seront aménagés pour éviter les semaines surchargées pour les infirmières.

«Notre coordonnatrice des soins, qui est infirmière auxiliaire, était rendue à des semaines de 56 heures à la fin », a dit la directrice générale. « Elle ne faisait plus son travail, puisqu'il devait être sur le plancher.»

La fermeture d'un peu plus de deux mois aura confirmé l'importance du seul service du genre dans le nord du Lac Saint-Jean.

«On a reçu des appels et des messages qui nous demandaient à quel moment on allait rouvrir », a expliqué Mme Larouche. C'est vraiment un service essentiel. Les familles veulent passer les derniers moments en paix avec la personne, et nous sommes là pour aider au niveau des soins.»

La maison espère maintenant que 2023 amènera de la stabilité au sein du personnel.