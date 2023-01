Tempête du 23 décembre : Un arbre leur fait craindre le pire

À la suite de la tempête du 23 décembre, un couple de Sainte-Brigitte-de-Laval devait encore mercredi composer avec les impacts des vents violents qui ont frappé la région.

Une imposante épinette est tombée sur leur chalet et s’est arrêtée à quelques pieds des lignes d'Hydro-Québec. L’un des propriétaires, Martin Dubé, a affirmé avoir contacté à plusieurs reprises la Société d’État, sans succès.

L'incident leur a fait craindre le pire, entre autres, pour la sécurité des automobilistes et pour leur résidence qui a absorbé le choc. Il critique les délais d’intervention, qui empireront la situation à ses yeux.

Dans une réponse écrite transmise à TVA Nouvelles, Hydro-Québec a mentionné que la tempête a entraîné des délais supplémentaires et a rappelé que les arbres sur une propriété privée sont la responsabilité du propriétaire.

«Nos équipes ont pris en charge la demande du client le plus rapidement et efficacement possible. [...] Si la végétation est trop proche du réseau et que les arboriculteurs certifiés ne sont pas en mesure de les effectuer (les travaux), le client doit nous informer, afin que nous puissions intervenir, comme nous l’avons fait ce matin», a commenté la société d’État.

Les propriétaires ont affirmé avoir contacté des émondeurs certifiés par la société d'État, qui les auraient référés à cette dernière.

Les professionnels d’Hydro-Québec se sont déplacés 12 jours après que l'arbre soit tombé pour effectuer l'intervention nécessaire, soit couper la tête de l'épinette.

Malgré tout, des inquiétudes subsistent pour le duo qui avait acquis cette propriété sur le site de leurs rêves.

«L'arbre en fait, il faut le tasser parce qu'il pousse sur la structure du chalet. Depuis septembre, j'ai passé 40 à 60 heures par semaine à travailler là-dessus. [...] C'est vraiment déprimant», a raconté Martin Dubé.

Les propriétaires ont déjà contacté leurs assurances qui évalueront les dommages. Un nouvel émondeur devra terminer les travaux amorcés afin de dégager l'arbre de leur chalet.