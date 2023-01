Tempête du 23 décembre: des bénévoles nettoient le Jardins de Métis

Des dizaines de bénévoles s'affairent au nettoyage des dégâts occasionnés par la tempête de vents du 23 décembre dernier aux Jardins de Métis au Bas-Saint-Laurent.

Plus de 150 arbres ont été déracinés sous la puissance des vents, qui soufflaient à près de 120 kilomètres-heure.

Heureusement les infrastructures n'ont pas été beaucoup touchées et la Villa Esteban est intacte.

La direction souhaitait effectuer le nettoyage le plus rapidement possible. L’absence de neige facilite les opérations en forêt et attendre au printemps pourrait avoir des impacts pour la pousse printanière.

«Sans exagération, ce type de nettoyage ça prend des années. Moi j’ai une petite équipe et ils sont surtout consacrés aux jardins, aux plats de bande et aux pelouses», a expliqué le directeur Alexander Reford.

Le directeur des Jardins de Métis a lancé un appel à l’aide sur les médias sociaux. Depuis, plus de cent bénévoles ont prêté main-forte.

« Depuis deux semaines, on n’a pas loin de 100 personnes qui nous ont donné des heures. Il y a même des gens de Sherbrooke et de Québec qui sont descendus juste pour ça, ça fait chaud au cœur », a ajouté Mr Reford.

Une quatrième corvée aura lieu le jeudi 5 janvier.

La direction des Jardins de Métis aimerait bien construire un pavillon avec le bois récupéré.