Un apaisement pour le portefeuille en 2023?

Certains signent encourageants laissent croire à certains spécialistes que le pays ne connaîtra peut-être pas la récession annoncée par plusieurs en 2023.

• À lire aussi: Aucun responsable de la Fed ne prévoit de baisse des taux en 2023

• À lire aussi: Les Canadiens inquiets en vue de 2023

• À lire aussi: Que nous réserve 2023? Un ralentissement économique, le prix d’une inflation plus basse

«Je ne suis pas fanatique vraiment de ces probabilités à la hausse de récession pour l’année 2023. Un ralentissement économique, très certainement, mais l’inflation semble ralentir un peu partout», affirme Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine, Équipe Major, en entrevue à TVA Nouvelles.

Des indicateurs, tels que les stocks en hausse et l’augmentation des taux, semblent positifs, selon lui.

«Je considère que les stocks qui augmentent dans les entrepôts des détaillants vont peut-être engendrer des aubaines pour les consommateurs. Ça, ça peut contribuer à apaiser notre porte-monnaie au cours des prochains mois», soutient-il.

«Les hausses de taux pourraient engendrer des diminutions importantes de prix au niveau des voitures neuves et usagers. Et puis, lorsque le coût d’emprunt est très élevé, ça calme la surchauffe. On l’a vu déjà en immobilier et ça pourrait se poursuivre», explique le spécialiste.

Pénurie de main-d’œuvre

La pénurie de main-d’œuvre, toutefois, pourrait venir gâcher la fête.

«Il y a une incertitude importante, c’est la pénurie de travailleurs. Ça, ça va mettre beaucoup de pression sur l’inflation. Ça peut gâcher les scénarios optimistes», croit Fabien Major.

Ce dernier rapporte d’ailleurs que ce sont les 55 ans et plus qui ont démissionné en bloc dans les dernières années.

«Il y a 5% moins de travailleurs de 55 ans et plus au Canada, ce qui est énorme. Et même s’il y a de plus en plus de jeunes entre 15 et 54 ans qui travaillent, donc leur force de travail a augmenté, ça ne suffit pas pour remplacer ceux qui ont carrément quitté leur emploi pour une retraite ou préretraite», analyse-t-il.

Voyez l’analyse complète dans la vidéo ci-dessus.