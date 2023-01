Une dizaine d'espèces menacées sur un terrain de la Ville de Drummondville

Une dizaine d'espèces végétales et animales menacées présentes à Drummondville seraient à risque à cause de l'activité humaine qui se déroule sur un terrain appartenant à la Ville en bordure de la rivière St-François.

Entre le chemin du Golf et la rivière St-François se trouve un terrain vague d’une superficie de 76 000 mètres carrés. Le botaniste Jasmin Roy s’inquiète de la dégradation de ce milieu naturel.

«J’ai répertorié ici neuf espèces végétales et animales vulnérables ou menacées selon le gouvernement du Québec. Le milieu s’est nettement dégradé au cours des cinq dernières années à cause de l’activité humaine», a-t-il déploré.

Il pointe du doigt les randonneurs qui piétinent inconsciemment la végétation, mais surtout les amateurs de vélos de montagne qui ont aménagé des pistes.

«Ici, il y avait du dentaire à deux feuilles (une espèce désignée vulnérable). Ç’a été complètement déraciné nivelé, a donné en exemple le botaniste en pointant une piste de vélo. Juste un peu plus haut, il y avait du podophylle pelté (une espèce désignée menacée) et la terre a été excavée par des gens. On s’entend que les plantes qu’il y avait là, on ne les reverra pas, c’est fini.»

Jasmin Roy demande au propriétaire, la Ville de Drummondville, d’interdire l’accès au site avec un affichage clair et des clôtures étanches.

Le terrain, qui appartenait à Hydro-Québec jusqu’en février 2022, a été acquis par la Ville de Drummondville pour un montant de près de 50 000 $. On y retrouve également une quantité impressionnante de déchets. Les produits retrouvés sur place laissent croire qu’ils datent d’il y a très longtemps.

«On dirait un dépotoir où les gens venaient porter leurs déchets il y a de ça plusieurs décennies. Ce serait important d’en faire l’analyse pour savoir s’il y a un impact nocif et, si oui, nettoyer l’endroit», a insisté M. Roy.

TVA Nouvelles a interpellé la Ville de Drummondville relativement à ce dossier. Une réponse devrait être fournie ultérieurement.