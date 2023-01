Verglas sur la Côte-Nord: des semaines pour réparer le bris

Hydro-Québec risque d'avoir besoin de plusieurs semaines pour réparer une ligne à haute tension qui a été endommagée au mois de décembre par l’accumulation de glace sur la Côte-Nord.

Une quarantaine de travailleurs sont actuellement dédiés à remettre en place des fils qui sont tombés au sol.

Le bris est survenu au nord de Forestville sur une ligne à 735 000 volts reliant le poste Montagnais sur la Côte-Nord et le poste Laurentides à Québec.

Un épisode de verglas intense est survenu à la mi-décembre. Le poids de la glace a entrainé la chute des conducteurs de cette ligne sur quatre portées. Une portée est la zone située entre deux pylônes.

Au cours des dernières semaines, des opérations de dégivrage se sont déroulées sur cette ligne et sur trois autres lignes d’Hydro-Québec de la Côte-Nord qui, elles, n’ont pas subi de dommages et ont été remises en fonction en décembre.

L’opération de dégivrage s’est déroulée en hélicoptères. Des poteaux de bois ont été utilisés pour frapper sur les fils et décrocher la glace.

Une des quatre lignes touchées par cet épisode de verglas doit être réparée. Heureusement, les pylônes n’ont pas été endommagés, mais les conducteurs doivent être remis en place.

La zone des travaux, qui s’étend sur une longueur de dix kilomètres, est difficilement accessible et il faudra compter des semaines pour réparer les dommages.

«On doit déplacer des monteurs, des gens qui doivent opérer de la machinerie lourde, des techniciens. C’est beaucoup de gens de différents corps de métier qui doivent se rendre. Donc on doit aussi construire des chemins d’Accès. C’est beaucoup de travail et de la complexité dans les travaux. Une quarantaine de personnes sont à pied d’œuvre pour faire les travaux importants sur cette ligne et raccrocher le câble aux pylônes», a expliqué la porte-parole d'Hydro-Québec, Caroline Des Rosiers.

Puisque son réseau est redondant, Hydro-Québec ne prévoit pas d’impact pour l’approvisionnement en électricité de ses clients ni aujourd’hui ni dans les semaines à venir lorsque les températures chuteront et que la demande en électricité augmentera.