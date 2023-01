25 ans de la tempête du verglas : la Mauricie au secours de la Montérégie

Dès les appels à l'aide, la Mauricie s'était précipitée pour prêter main-forte aux zones dévastées par le grand verglas qui s'est abattu sur le sud-ouest du Québec il y a 25 ans.

Ainsi, la Ville de Cap-de-la-Madeleine avait pris sous son aile protectrice celle d'Iberville en Montérégie.

«[Le maire d’Iberville] m'avait appelé en me disant "Alain, il faut absolument que quelqu'un fasse quelque chose pour nous"», s’est remémoré l’ancien maire de Cap-de-la-Madeleine, Alain Croteau.

Une puissante génératrice, un véhicule à déglacer, du personnel municipal, de la nourriture, du bois de chauffage et une armée de bénévoles avaient pris la direction d'Iberville.

«Il y avait un convoi qui était parti accompagné par la police de Cap-de-la-Madeleine parce que ce n'était pas évident là-bas d'entrer dans le triangle. Alors, la police avait accompagné les camions», se rappelle très bien l'ex-maire.

«Cap-de-la-Madeleine, je parle du maire Croteau, c'est un ange. Il vient directement du sanctuaire», avait réagi le reconnaissant maire d'Iberville, Jean Rioux.

Le plus important effort de guerre de la Mauricie était venu de La Tuque sous la forme d'une corvée pour expédier du bois de chauffage aux zones privées d'électricité. L'usine de Cartons Saint-Laurent avait mis à leur disposition 7000 cordes en merisier et en bouleau, débitées et livrées.

La Mauricie avait été frappée par une tempête de verglas en 1997, mais épargnée par celle de 1998, de sorte que des équipes d'Hydro-Québec avaient pu être envoyées en renfort. Jean-Paul Pepin, monteur de ligne, avait passé 31 jours consécutifs sur le terrain à remonter le réseau.

«On travaillait , je vous dirais, de 22 à 23 heures par jour. On se reposait cinq ou six heures et on continuait», a relaté le monteur de ligne.