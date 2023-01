36e Parlement étudiant: des participants se disent «extrêmement reconnaissants»

Ce sont quelque 120 jeunes, âgés entre 18 et 25 ans, qui participent au 36e Parlement étudiant jeudi et jusqu’à vendredi au Salon Bleu. Il s'agit d'une simulation des travaux de l'Assemblée nationale du Québec.

Une équipe de journalistes est également sur place afin de documenter les échanges entre les partis.

Écoutez l’entrevue avec Antoine Poulin, chef du parti Rouge, à l’émission d’Alexandre Moranville-Ouellet diffusé via QUB radio :

On y présente six projets de loi et deux budgets en quatre jours seulement.

Des participants se disent «extrêmement reconnaissants». C’est le cas de Lindsay, avocate.

«La reconnaissance de pouvoir siéger dans le Salon Bleu sachant que tous ces personnages historiques ont pu livrer des discours importants qui ont porté notre société beaucoup plus loin», s’enthousiasme-t-elle.

Elle ajoute être «extrêmement reconnaissance de pouvoir marcher dans les mêmes couloirs».

On y aborde des thèmes tels que les changements climatiques, les droits des femmes et les droits de l'Homme, alors que les représentants se voient confrontés par les questions des journalistes.

Un résumé quotidien et des chroniques figurent dans le journal «L’Intermédiaire» pour que les élus puissent constater le résultat de leurs travaux, ce qui ajoute au réalisme de l’expérience.