Déboires des Fêtes : «Nous sommes profondément désolés», dit Sunwing

Les dirigeants de Sunwing Airlines et du Groupe de voyage Sunwing ont présenté leurs excuses, jeudi, pratiquement deux semaines après la tempête de Noël qui a laissé des centaines de voyageurs en plan dans des destinations vacances du Sud.

«Nous sommes profondément désolés d’avoir déçu nos clients», a assuré d’une même voix le président de Sunwing, Len Corrado, et le chef de l’exploitation du Groupe voyage, Stephen Hunter.

Dans la foulée de la tempête qui a forcé plusieurs annulations de vols, des centaines de voyageurs sont demeurés coincés dans le Sud. Plusieurs ont décrié le manque de communication de Sunwing, affirmant qu’ils n’étaient pas informés du moment où un autre vol serait disponible pour les ramener à la maison.

«Nous avons connu des échecs flagrants dans la mise en œuvre de notre réponse aux retards causés par les conditions météorologiques difficiles», ont reconnu les deux dirigeants.



Des excuses, mais...

En marge de leurs excuses, les deux hommes ont cependant tenu à souligner que la majorité de leurs clients ont pu profiter de leurs vacances sans écueils, tout en notant que Sunwing n’a pas été le seul transporteur à avoir du mal à reprendre le cours normal de ses opérations.

«Plusieurs grands transporteurs ont fait face à des problèmes semblables pendant leur première période de pointe depuis la pandémie, au printemps et à l’été. Nous faisons face à ces difficultés et à ces obstacles pendant notre période de pointe cet hiver», ont rappelé MM Corrado et Hunter.

Le transporteur a coupé une partie de ses vols en janvier, incluant tous ceux desservant Regina et Saskatoon, afin de préserver sa capacité opérationnelle et prévenir un second fiasco.

Notons que les déboires de Sunwing ont attiré l’attention du gouvernement fédéral, qui entend convoquer l’entreprise devant le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités aux Communes.

Par ailleurs, Sunwing s’est engagé à respecter ses obligations et à dédommager ses clients qui n’ont pu prendre leur vol tel que prévu. Ceux-ci sont invités à se rendre sur le site internet de Sunwing pour remplir un formulaire de demande de dédommagement.

«Nous savons que nous ne pouvons récupérer le temps perdu ni les perturbations subies durant cette période des fêtes, mais nous voudrions rassurer nos clients à l’effet que nous nous engageons à leur offrir mieux et à regagner leur confiance dans les semaines et les mois à venir», ont assuré les dirigeants.