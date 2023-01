La danseuse Énola Bédard dans le nouveau vidéoclip de Shania Twain

La danseuse de Québec, Énola Bédard, se démarque une fois de plus à l'international.

Non seulement l’artiste apparaît dans le tout nouveau vidéoclip «Giddy Up!» de Shania Twain, mais elle a aussi chorégraphié les mouvements. Il s’agit d’un rêve devenu réalité pour la jeune femme.

«Je ne pensais pas vivre ça un jour, je suis tellement habituée de chorégraphier pour moi-même, donc de voir qu’elle et son équipe ont vu mes vidéos et qu’ils ont voulu que je chorégraphie pour elle, c’est quelque chose qui me rend vraiment fière de moi», s’est réjouit Énola Bédard.

À seulement 22 ans, la danseuse, que les Québécois ont pu découvrir dans la deuxième saison de Révolution, a déjà un parcours bien rempli. Elle est suivie par près de 16 millions d’abonnés sur TikTok.

«Ç’a juste permis de me faire connaître tellement plus grand que j’aurais pu imaginer.»

Elle a aussi été choisie par Ubisoft pour danser dans l’édition 2022 du jeu vidéo Just Dance.

Maintenant établie à Los Angeles, la jeune femme est revenue passer quelques jours à Québec pendant le temps des Fêtes. Elle admet avoir encore de la difficulté à croire tout ce qui lui arrive.

«Je ne le réalise pas encore, mais je suis vraiment, vraiment reconnaissante de tout ce que j’ai pu accomplir.»

Rappelons que Shania Twain sera de passage au Québec en 2023 avec son tout nouveau spectacle « Queen of me ». Elle s’arrêtera au Centre Vidéotron les 17 juin et 24 octobre et au Centre Bell les 18 juin et 25 octobre.

- Avec les informations de Pascale Robitaille