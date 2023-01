Funérailles de Benoît XVI: un moment émouvant pour Mgr Lacroix

L’archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, se trouvait parmi les dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, à Rome, jeudi, pour les funérailles du pape émérite Benoît XVI.

«La place était pleine. Vous le savez, il y a plus de 200 000 personnes qui sont passées au cours des derniers jours devant la dépouille du pape. Aujourd’hui, je ne peux pas évaluer la foule, mais il y avait au moins 4000 prêtres, plus de 400 évêques, 125 cardinaux», a dit Mgr Lacroix, en entrevue à TVA Nouvelles.

La cérémonie était présidée par le pape François. Une célébration solennelle, mais très sobre selon Mgr Lacroix.

«Un moment émouvant. On a vu que même si ça faisait près de 10 ans que le pape émérite Benoît XVI était retiré, davantage en prière, plus fragile, c’est un homme qui a marqué son époque, parce que les hommages qu’on a entendus, la présence des gens, l’appréciation connue pour cet homme était très très grande. Un beau moment, très émouvant.»

Affaibli, Benoît XVI avait décidé de renoncer à ses fonctions et de céder sa place à un autre pape en février 2013.

«Il a choisi de demeurer dans la mission de la prière, de prier pour l’Église, de prier pour le pape, de prier pour l’humanité, ce qu’il a fait de façon très discrète au cours des dix dernières années», a expliqué l’archevêque de Québec.

Selon lui, les deux hommes entretenaient une bonne relation.

«On sentait qu’il y avait un bon lien entre les deux papes [...] Ils se visitaient de temps à autre, ils avaient de bons échanges, ils se consultaient. Ça ne se faisait pas publiquement, mais on voyait parfois des photos, on savait qu’ils se rencontraient.»

Mgr Lacroix refuse de parler de Benoît XVI comme d’un pape ultra-conservateur.

«En fait, c’est un homme qui était un grand théologien et qui a veillé toute sa vie à conserver le dépôt de la foi. On ne fait pas n’importe quoi avec la foi chrétienne. On ne fait pas n’importe quoi avec la parole de Dieu. Et lui a tenu à rappeler les grandes valeurs et les grandes idées de respect de la vie, respect de la justice, respect des personnes, tout au long de sa vie et ça, ça n’a pas toujours été très très populaire.»

Au terme de la célébration, le cercueil de Benoît XVI a été placé dans la crypte où reposait son prédécesseur, Jean-Paul II, jusqu'à sa béatification en 2011.