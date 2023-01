La 3e saison diffusée ce printemps: Olivier Dion prend la barre de «L’île de l’amour» à TVA

Pour la toute première fois dans l’histoire du format de «L’île de l’amour», c’est un homme qui animera cette téléréalité amoureuse, ce printemps, à TVA et TVA+, soit Olivier Dion, qui a été révélé à «Star Académie» en 2012.

Pour cette troisième saison, dont les inscriptions sont en cours, les rôles sont donc inversés. Naadei Lyonnai est remplacée par Olivier – on ne sait pas s’il fera des entrées remarquées comme elle à chacune de ses apparitions! – et c’est une fille qui assurera la narration à la place de Mehdi Bousaidan qui, dans une story Instagram, a dit «merci pour ces deux belles saisons», ajoutant que «c’est à [s]on tour de trouver l’amour sur une île», soit à Koh Tao, en Thaïlande. On connaîtra l’identité de la nouvelle narratrice incessamment, mais la production parle déjà de sa «fierté» de mettre de l’avant un «talent humoristique féminin».

Comme les Insulaires s’installeront à nouveau dans la même villa de Las Terrenas, en République dominicaine, les producteurs – TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes – ont voulu faire souffler un vent de fraîcheur sur l’émission en remplaçant Naadei et Mehdi, sans pour autant que ce soit un désaveu de leur travail.

Et ITV, qui exploite la franchise «Love Island», a accepté que les rôles soient inversés, une première parmi toutes les éditions à travers le globe.

«Merci à ITV de nous faire confiance pour cette première pour le format. Nous sommes enthousiastes par l’arrivée d’Olivier Dion à l’animation, après Naadei qui a tellement bien mené nos deux premières saisons. Nous avons aussi très hâte d’annoncer qui sera la nouvelle narratrice qui poursuivra le chemin si bien tracé par Mehdi», ont souligné Nancy Charest, productrice exécutive, et Mathew Mckinnon, producteur au contenu de «L’île de l’amour» pour Productions Déferlantes.

Olivier Dion, 31 ans, n’a pas besoin de présentation, lui qui compte 310 000 abonnés sur Instagram. Le chanteur, comédien, animateur et danseur originaire de Sherbrooke fait carrière depuis 11 ans au Québec et en France, après avoir brillé à «Star académie».

Il a deux albums à son actif et a pris part à deux comédies musicales avec brio, soit «Les trois mousquetaires» et «Hairspray».

Le nouveau commandant de «L’île de l’amour» est en couple avec l’influenceuse Emy-Jade Greaves.

Soulignons que Naadei a aussi souligné ses deux saisons à la barre de «L’île de l’amour» sur Instagram. «Après plein de belles rencontres, des souvenirs magiques et beaucoup de marche au ralenti, la vie m’amène ailleurs pour la suite», a-t-elle écrit.

Les inscriptions bientôt fermées

Les auditions se terminent sous peu et la sélection des candidats déjà inscrits est en cours. Pour s’inscrire, c’est en ligne [auditionsiledelamour.com] que ça se passe.