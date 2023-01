Le personnel de la santé sacrifie des vacances pour éviter les bris de services

Alors que la période des Fêtes tire à sa fin, les employés du CIUSSS en ressortent épuisés. Taux d'occupation élevé, manque d'effectifs et éclosions de COVID-19 dans les établissements... Toutes les conditions étaient réunies pour une catastrophe.

Les installations ont pu fonctionner grâce au temps supplémentaire volontaire. Plusieurs travailleurs ont sacrifié une partie de leurs vacances pour aider leurs collègues.

«J'ai offert trois quarts de travail sur les quarts de nuit: le 23, 24, 25 décembre. Je me suis assis avec mes enfants, on en a discuté. Ils ont partagé un peu de leur papa pour être sûr que le système de santé puisse avoir des bras», a expliqué un infirmier clinicien rencontré par TVA Nouvelles.

Selon leur syndicat, les établissements de santé ont fonctionné grâce au temps supplémentaire durant les vacances.

Seulement dans ceux de Trois-Rivières, 428 quarts de travail ont été comblés en temps supplémentaire, dont 31 étaient obligatoires. À Shawinigan, il y en a eu 237, dont 21 forcés.

Selon le syndicat des infirmières, quand la fatigue s'installe, les risques d'erreur sont plus grands.

Pourtant, ce moment critique avait bel et bien été planifié par le CIUSSS selon les syndicats. Temps supplémentaire volontaire, horaires chargés au maximum, déplacement de personnel.

De nombreux absents

Environ 200 employés ont été retirés du plancher en raison de la COVID-19. La météo a aussi causé des absences.

Devant le manque criant de main-d'œuvre, des gestionnaires ont même délaissé leurs tâches le temps d'aller donner un coup de main aux équipes.

« Des cadres se sont prêtés au volontariat. Il faut y aller! Notre personnel est à bout! Nous aussi, on met un peu les mains à la pâte, mais on ne pourra pas tenir tout le temps à faire du TS ou à retourner sur nos unités, on a une fonction syndicale aussi à faire », a expliqué la présidente du Syndicat du Personnel Paratechnique des Services auxiliaires et de Métier du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, Marie-Josée Hamelin.

L'hôpital de Drummondville a atteint les 182% d'occupation durant cette période. L'achalandage était généralisé dans toute la région.

« Nicolet ça été très difficile. On avait demandé de détourner les ambulances par ce qu'on manquait d'effectifs. Ça été refusé par la direction », a ajouté la présidente intérimaire de la FIQ Mauricie-Centre-du-Québec, Patricia Maillot.

De son côté, le CIUSSS affirme avoir suivi le plan qui a été élaboré pour la période des Fêtes jusqu'à présent. Il reste encore quelques jours à la période difficile avant de vraiment connaître le bilan.